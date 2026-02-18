Türk şirket İngiliz enerji deviyle Bulgaristan'da petrol arayacak

Erdoğan'dan valilere sosyal medya uyarısı: Ölçüyü kaçırıyorsunuz
Erdoğan'dan valilere sosyal medya uyarısı: Ölçüyü kaçırıyorsunuz
Kamu Çalışanlarına Özel %3,34 Faizli 250.000 TL Kredi!
Kamu Çalışanlarına Özel %3,34 Faizli 250.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
Eğitimde ara tatil kaldırılacak mı? Bakan Tekin'den açıklama
Eğitimde ara tatil kaldırılacak mı? Bakan Tekin'den açıklama
AYM üyeliği için Yargıtay'da yapılan seçimle 3 isim belirlendi
AYM üyeliği için Yargıtay'da yapılan seçimle 3 isim belirlendi
Tek tıkla market fiyatı dönemi: 50 bin ürün karşılaştırılıyor
Tek tıkla market fiyatı dönemi: 50 bin ürün karşılaştırılıyor
Numan Kurtulmuş: Tamamlanan rapor af mahiyetinde değil
Numan Kurtulmuş: Tamamlanan rapor af mahiyetinde değil
Fahiş su fiyatına idari para cezası
Fahiş su fiyatına idari para cezası
Bakanlıktan ASKİ'ye ceza ve suç duyurusu
Bakanlıktan ASKİ'ye ceza ve suç duyurusu
'Son Reçete' operasyonu: 69 gözaltı, 34 tutuklama
'Son Reçete' operasyonu: 69 gözaltı, 34 tutuklama
TZOB: 15 günde 41 ürünün 27'sinde fiyat arttı
TZOB: 15 günde 41 ürünün 27'sinde fiyat arttı
Emsal karar: Ehliyetsiz sürücü tazminat alabilir
Emsal karar: Ehliyetsiz sürücü tazminat alabilir
İşsiz sayısı 58 bin kişi azaldı
İşsiz sayısı 58 bin kişi azaldı
Tarihi Kırkpınar Er Meydanı sular altında kaldı
Tarihi Kırkpınar Er Meydanı sular altında kaldı
İstanbul'da sulu kar yağışı başladı
İstanbul'da sulu kar yağışı başladı
Liste güncelledi! İçinde yok yok!
Liste güncelledi! İçinde yok yok!
2026-YDS başvuruları başladı
2026-YDS başvuruları başladı
Yakalama kararı çıkarılan şarkıcı Edis'ten ilk açıklama
Yakalama kararı çıkarılan şarkıcı Edis'ten ilk açıklama
Bıçak reklamlarına 7.6 milyon TL ceza
Bıçak reklamlarına 7.6 milyon TL ceza
Terörsüz Türkiye için son adımlar: Süreci yürütene kanuni teminat
Terörsüz Türkiye için son adımlar: Süreci yürütene kanuni teminat
Altında düşüş sonrası işte güncel fiyatlar
Altında düşüş sonrası işte güncel fiyatlar
5 ilde organize suç örgütüne operasyon: 37 gözaltı
5 ilde organize suç örgütüne operasyon: 37 gözaltı
Fırtına BUDO seferlerini durdurdu
Fırtına BUDO seferlerini durdurdu
Diyanet'ten açıklama: Ramazan Ayı 19 Şubat Perşembe günü başlıyor
Diyanet'ten açıklama: Ramazan Ayı 19 Şubat Perşembe günü başlıyor
Kurtulmuş: Komisyon raporu yarın Meclis'te kabul edilecek
Kurtulmuş: Komisyon raporu yarın Meclis'te kabul edilecek
Ekmekteki tam buğday oranı artırılıyor
Ekmekteki tam buğday oranı artırılıyor
Bakan Çiftçi: Suç örgütlerinin ağlarını dağıtacak, finansını kurutacağız
Bakan Çiftçi: Suç örgütlerinin ağlarını dağıtacak, finansını kurutacağız
Otomobil kayıtlarında 'Ocak' freni: Trafiğe kayıt yüzde 41 düştü!
Otomobil kayıtlarında 'Ocak' freni: Trafiğe kayıt yüzde 41 düştü!
İstanbul'da milyon dolarlık otopark soygununda tutuklama talebi
İstanbul'da milyon dolarlık otopark soygununda tutuklama talebi
Öcalan ve FETÖ mensupları 'umut hakkı'ndan yararlanabilir mi?
Öcalan ve FETÖ mensupları 'umut hakkı'ndan yararlanabilir mi?
CİMER başvuruları memurlar üzerinde baskı mı oluşturuyor? DMM'den açıklama
CİMER başvuruları memurlar üzerinde baskı mı oluşturuyor? DMM'den açıklama
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Türk şirket İngiliz enerji deviyle Bulgaristan'da petrol arayacak

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ile İngiliz enerji devi Shell, Bulgaristan'ın deniz yetki alanındaki Khan Tervel Sahası için ortaklık anlaşması imzaladı. İki şirket, yaklaşık 3 bin 800 kilometrekarelik sahada petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerini birlikte yürütecek.

Haber Giriş : 18 Şubat 2026 14:30, Son Güncelleme : 18 Şubat 2026 14:31
Yazdır
Türk şirket İngiliz enerji deviyle Bulgaristan'da petrol arayacak

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ve İngiliz enerji şirketi Shell arasında Bulgaristan'ın deniz yetki alanındaki Khan Tervel Sahası'nda arama çalışmaları için ortaklık anlaşması imzalandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, anlaşma kapsamında TPAO Bulgaristan Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde arama yapacak.

İstanbul'da düzenlenen törende TPAO ile Shell arasındaki ortaklık anlaşmasına TPAO Genel Müdürü Cem Erdem ile Shell Kıdemli Başkan Yardımcısı Eugene Okpere imza attı. İmza töreni Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın da katılımıyla gerçekleşti.

Anlaşmaya göre, TPAO, Bulgaristan'ın münhasır ekonomik bölgesinde yer alan Blok 1-26 Khan Tervel Sahası Petrol ve Doğal Gaz Arama Ruhsatı kapsamında Shell'in operatörlüğünü üstlendiği arama çalışmalarına ortak oldu.

ENERJİ DEVLERİYLE BÜYÜK ANLAŞMALAR İMZALANDI

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Bayraktar, söz konusu sahanın Sakarya Gaz Sahası'na yakın olduğunu belirterek, "Shell ile 2024 yılında başladığımız iş birliği zemininde, şimdi somut bir blokta, Bulgaristan'ın münhasır ekonomik bölgesinde yer alan Khan Tervel Sahası'ndaki ortaklığı imza altına almış olduk. Bulgaristan'ın Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde 5 yıllık lisansa sahip olacağız." ifadesini kullandı.

Bayraktar, sahanın 3 bin 800 kilometrekarenin üzerinde olduğuna işaret ederek, "Bulgaristan'ın bu münhasır ekonomik bölgesindeki, deniz yetki alanındaki sahada Shell ile ortak bir şekilde sismik faaliyeti ve sonrasında belki önümüzdeki yıl inşallah burada da bir arama kuyusuyla, yaklaşık 5 yıllık bir lisansa sahip olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin denizlerdeki arama ve üretim kabiliyetine işaret eden Bayraktar, "Onların mutlaka yabancı ortaklara ihtiyacı vardı, yabancı firmaların bunu yapması gerekiyordu. Shell ve bizi seçtiler. Bizim denizlerdeki kabiliyetimiz, bugüne kadar edindiğimiz tecrübe, bu ülkeler veya şirketler için bizi ortak alma noktasında çok ciddi bir katkı sağladı." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, özellikle yılbaşından itibaren ortaya koydukları "yurt dışında Türkiye Petrolleri'ni büyütme" stratejisi kapsamında anlaşma serilerinin devam ettiğini bildirdi. TPAO, 8 Ocak'ta Exxonmobil, 5 Şubat'ta Chevron ve 12 Şubat'ta bp ile de petrol ve doğal gaz aramaları konusunda anlaşmalara imza atmıştı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber