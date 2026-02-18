Erdoğan'dan valilere sosyal medya uyarısı: Ölçüyü kaçırıyorsunuz
Kamu Çalışanlarına Özel %3,34 Faizli 250.000 TL Kredi!
Eğitimde ara tatil kaldırılacak mı? Bakan Tekin'den açıklama
AYM üyeliği için Yargıtay'da yapılan seçimle 3 isim belirlendi
Tek tıkla market fiyatı dönemi: 50 bin ürün karşılaştırılıyor
Numan Kurtulmuş: Tamamlanan rapor af mahiyetinde değil
Fahiş su fiyatına idari para cezası
Bakanlıktan ASKİ'ye ceza ve suç duyurusu
'Son Reçete' operasyonu: 69 gözaltı, 34 tutuklama
TZOB: 15 günde 41 ürünün 27'sinde fiyat arttı
Emsal karar: Ehliyetsiz sürücü tazminat alabilir
İşsiz sayısı 58 bin kişi azaldı
Tarihi Kırkpınar Er Meydanı sular altında kaldı
İstanbul'da sulu kar yağışı başladı
Liste güncelledi! İçinde yok yok!
2026-YDS başvuruları başladı
Yakalama kararı çıkarılan şarkıcı Edis'ten ilk açıklama
Bıçak reklamlarına 7.6 milyon TL ceza
Terörsüz Türkiye için son adımlar: Süreci yürütene kanuni teminat
Altında düşüş sonrası işte güncel fiyatlar
5 ilde organize suç örgütüne operasyon: 37 gözaltı
Fırtına BUDO seferlerini durdurdu
Diyanet'ten açıklama: Ramazan Ayı 19 Şubat Perşembe günü başlıyor
Kurtulmuş: Komisyon raporu yarın Meclis'te kabul edilecek
Ekmekteki tam buğday oranı artırılıyor
Bakan Çiftçi: Suç örgütlerinin ağlarını dağıtacak, finansını kurutacağız
Otomobil kayıtlarında 'Ocak' freni: Trafiğe kayıt yüzde 41 düştü!
İstanbul'da milyon dolarlık otopark soygununda tutuklama talebi
Öcalan ve FETÖ mensupları 'umut hakkı'ndan yararlanabilir mi?
CİMER başvuruları memurlar üzerinde baskı mı oluşturuyor? DMM'den açıklama
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

İmamoğlu'nun siyasal casusluk davasında ilk duruşma 11 Mayıs'ta

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ hakkında "siyasal casusluk" iddiasıyla hazırlanan iddianameyi kabul etti. İlk duruşma, 11 Mayıs'ta Silivri'de görülecek.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Şubat 2026 15:07, Son Güncelleme : 18 Şubat 2026 15:15
İmamoğlu'nun siyasal casusluk davasında ilk duruşma 11 Mayıs'ta

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi; Ekrem İmamoğlu, Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'ın "siyasal casusluk" suçundan 15 yıldan 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilen iddianameyi kabul etti.

Mahkeme heyetinin düzenlediği tensip zaptına göre davanın ilk duruşması 11 Mayıs 2026 tarihinde saat 10:00'da Silivri'de görülecek.

İBB davası kapsamında da tutuklu yargılanan İmamoğlu ve Özkan, İBB davasının görüldüğü tarihte aynı zamanda "casusluk" davasında da hakim karşısına çıkacak.

