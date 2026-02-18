Tamir ettikleri kamyonun kasası üzerlerine düştü: 2 ölü

54 ürün daha ifşa edildi: Kıymada tavuk, sucukta gıda boyası!
54 ürün daha ifşa edildi: Kıymada tavuk, sucukta gıda boyası!
Kamu Çalışanlarına Özel %3,34 Faizli 250.000 TL Kredi!
Kamu Çalışanlarına Özel %3,34 Faizli 250.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
Bakan Gürlek açıkladı: Avukatlar için yeni reform paketi geliyor!
Bakan Gürlek açıkladı: Avukatlar için yeni reform paketi geliyor!
TZOB: Ramazan öncesi 41 üründen 27'sine zam geldi
TZOB: Ramazan öncesi 41 üründen 27'sine zam geldi
Bakan Tekin son noktayı koydu: LGS ve YKS'de değişiklik var mı?
Bakan Tekin son noktayı koydu: LGS ve YKS'de değişiklik var mı?
YÖK'ten personel için Ramazan mesaisi düzenlemesi
YÖK'ten personel için Ramazan mesaisi düzenlemesi
Kurtulmuş'tan TBMM'ye çağrı: Tarihi raporu gecikmeksizin yasalaştıralım
Kurtulmuş'tan TBMM'ye çağrı: Tarihi raporu gecikmeksizin yasalaştıralım
Erdoğan'dan valilere sosyal medya uyarısı: Ölçüyü kaçırıyorsunuz
Erdoğan'dan valilere sosyal medya uyarısı: Ölçüyü kaçırıyorsunuz
Eğitimde ara tatil kaldırılacak mı? Bakan Tekin'den açıklama
Eğitimde ara tatil kaldırılacak mı? Bakan Tekin'den açıklama
AYM üyeliği için Yargıtay'da yapılan seçimle 3 isim belirlendi
AYM üyeliği için Yargıtay'da yapılan seçimle 3 isim belirlendi
Tek tıkla market fiyatı dönemi: 50 bin ürün karşılaştırılıyor
Tek tıkla market fiyatı dönemi: 50 bin ürün karşılaştırılıyor
Numan Kurtulmuş: Tamamlanan rapor af mahiyetinde değil
Numan Kurtulmuş: Tamamlanan rapor af mahiyetinde değil
Fahiş su fiyatına idari para cezası
Fahiş su fiyatına idari para cezası
Bakanlıktan ASKİ'ye ceza ve suç duyurusu
Bakanlıktan ASKİ'ye ceza ve suç duyurusu
'Son Reçete' operasyonu: 69 gözaltı, 34 tutuklama
'Son Reçete' operasyonu: 69 gözaltı, 34 tutuklama
Emsal karar: Ehliyetsiz sürücü tazminat alabilir
Emsal karar: Ehliyetsiz sürücü tazminat alabilir
Tarihi Kırkpınar Er Meydanı sular altında kaldı
Tarihi Kırkpınar Er Meydanı sular altında kaldı
2026-YDS başvuruları başladı
2026-YDS başvuruları başladı
Yakalama kararı çıkarılan şarkıcı Edis'ten ilk açıklama
Yakalama kararı çıkarılan şarkıcı Edis'ten ilk açıklama
Bıçak reklamlarına 7.6 milyon TL ceza
Bıçak reklamlarına 7.6 milyon TL ceza
Terörsüz Türkiye için son adımlar: Süreci yürütene kanuni teminat
Terörsüz Türkiye için son adımlar: Süreci yürütene kanuni teminat
5 ilde organize suç örgütüne operasyon: 37 gözaltı
5 ilde organize suç örgütüne operasyon: 37 gözaltı
Diyanet'ten açıklama: Ramazan Ayı 19 Şubat Perşembe günü başlıyor
Diyanet'ten açıklama: Ramazan Ayı 19 Şubat Perşembe günü başlıyor
Kurtulmuş: Komisyon raporu yarın Meclis'te kabul edilecek
Kurtulmuş: Komisyon raporu yarın Meclis'te kabul edilecek
Ekmekteki tam buğday oranı artırılıyor
Ekmekteki tam buğday oranı artırılıyor
Bakan Çiftçi: Suç örgütlerinin ağlarını dağıtacak, finansını kurutacağız
Bakan Çiftçi: Suç örgütlerinin ağlarını dağıtacak, finansını kurutacağız
Otomobil kayıtlarında 'Ocak' freni: Trafiğe kayıt yüzde 41 düştü!
Otomobil kayıtlarında 'Ocak' freni: Trafiğe kayıt yüzde 41 düştü!
İstanbul'da milyon dolarlık otopark soygununda tutuklama talebi
İstanbul'da milyon dolarlık otopark soygununda tutuklama talebi
Öcalan ve FETÖ mensupları 'umut hakkı'ndan yararlanabilir mi?
Öcalan ve FETÖ mensupları 'umut hakkı'ndan yararlanabilir mi?
CİMER başvuruları memurlar üzerinde baskı mı oluşturuyor? DMM'den açıklama
CİMER başvuruları memurlar üzerinde baskı mı oluşturuyor? DMM'den açıklama
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Tamir ettikleri kamyonun kasası üzerlerine düştü: 2 ölü

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir kamyonun tamiri sırasında aniden inen kasa ile şasi arasında sıkışan 3 kişiden 2'si hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazada ölen ustanın kasanın üzerlerine düştüğünü görünce oğlunu iterek kurtardığı, ancak kendisini kurtaramadığı öğrenildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Şubat 2026 19:31, Son Güncelleme : 18 Şubat 2026 20:04
Yazdır
Tamir ettikleri kamyonun kasası üzerlerine düştü: 2 ölü

Olay, Yeni Sanayi Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi içerisindeki F Blokta bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şoför olarak çalıştığı kamyonun damper sisteminde arıza olan Sinan Konakçı isimli şahıs kamyonu Muhammet Gündüz adlı ustanın dükkanına getirdi. Kamyonun kasasını kaldırıp araya koyduğu destek ile damper sistemini tamir etmeye başlayan usta Muhammet Gündüz çalıştığı sırada iddiaya göre desteğin kaymasıyla bir anda kamyon kasası düştü. Kazada usta Muhammet Gündüz (52) ile çalışmayı izlemek için kasanın altında bulunan kamyon şoförü Sinan Konakçı, şasi ile kamyon kasası arasında sıkıştı. Bu sırada babasına yardımcı olan 23 yaşındaki gencin ise, babasının kaza anında ani bir refleksle kendisini ittirmesi sonucu kurtulduğu öğrenildi.

Meydana gelen iş kazasında usta Muhammet Gündüz ile kamyon şoförü Sinan Konakçı feci şekilde hayatını kaybederken, yaralı olarak kurtarılan genç ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Oğlunu kurtardı, kendisini kurtaramadı

Görgü tanıklarının ifadesine göre usta Muhammet Gündüz'ün kasanın düşmekte olduğunu görünce oğlunu itekleyerek ölümden kurtardığı ancak kendisini kurtaramadığı öğrenildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber