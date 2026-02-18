MHP'li Ersoy'un önergesine Bakan Şimşek'ten 'mali ve sosyal haklar' cevabı

Bakan Memişoğlu açıkladı: HPV aşısı ücretsiz olacak mı?
Bakan Memişoğlu açıkladı: HPV aşısı ücretsiz olacak mı?
Kamu Çalışanlarına Özel %3,34 Faizli 250.000 TL Kredi!
Kamu Çalışanlarına Özel %3,34 Faizli 250.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
3 şişe suya 600 TL hesap! Bakanlık işletmeye cezayı kesti
3 şişe suya 600 TL hesap! Bakanlık işletmeye cezayı kesti
54 ürün daha ifşa edildi: Kıymada tavuk, sucukta gıda boyası!
54 ürün daha ifşa edildi: Kıymada tavuk, sucukta gıda boyası!
Bakan Gürlek açıkladı: Avukatlar için yeni reform paketi geliyor!
Bakan Gürlek açıkladı: Avukatlar için yeni reform paketi geliyor!
TZOB: Ramazan öncesi 41 üründen 27'sine zam geldi
TZOB: Ramazan öncesi 41 üründen 27'sine zam geldi
Bakan Tekin son noktayı koydu: LGS ve YKS'de değişiklik var mı?
Bakan Tekin son noktayı koydu: LGS ve YKS'de değişiklik var mı?
YÖK'ten personel için Ramazan mesaisi düzenlemesi
YÖK'ten personel için Ramazan mesaisi düzenlemesi
Kurtulmuş'tan TBMM'ye çağrı: Tarihi raporu gecikmeksizin yasalaştıralım
Kurtulmuş'tan TBMM'ye çağrı: Tarihi raporu gecikmeksizin yasalaştıralım
Erdoğan'dan valilere sosyal medya uyarısı: Ölçüyü kaçırıyorsunuz
Erdoğan'dan valilere sosyal medya uyarısı: Ölçüyü kaçırıyorsunuz
Eğitimde ara tatil kaldırılacak mı? Bakan Tekin'den açıklama
Eğitimde ara tatil kaldırılacak mı? Bakan Tekin'den açıklama
AYM üyeliği için Yargıtay'da yapılan seçimle 3 isim belirlendi
AYM üyeliği için Yargıtay'da yapılan seçimle 3 isim belirlendi
Tek tıkla market fiyatı dönemi: 50 bin ürün karşılaştırılıyor
Tek tıkla market fiyatı dönemi: 50 bin ürün karşılaştırılıyor
Numan Kurtulmuş: Tamamlanan rapor af mahiyetinde değil
Numan Kurtulmuş: Tamamlanan rapor af mahiyetinde değil
Bakanlıktan ASKİ'ye ceza ve suç duyurusu
Bakanlıktan ASKİ'ye ceza ve suç duyurusu
'Son Reçete' operasyonu: 69 gözaltı, 34 tutuklama
'Son Reçete' operasyonu: 69 gözaltı, 34 tutuklama
Emsal karar: Ehliyetsiz sürücü tazminat alabilir
Emsal karar: Ehliyetsiz sürücü tazminat alabilir
Tarihi Kırkpınar Er Meydanı sular altında kaldı
Tarihi Kırkpınar Er Meydanı sular altında kaldı
2026-YDS başvuruları başladı
2026-YDS başvuruları başladı
Yakalama kararı çıkarılan şarkıcı Edis'ten ilk açıklama
Yakalama kararı çıkarılan şarkıcı Edis'ten ilk açıklama
Bıçak reklamlarına 7.6 milyon TL ceza
Bıçak reklamlarına 7.6 milyon TL ceza
Terörsüz Türkiye için son adımlar: Süreci yürütene kanuni teminat
Terörsüz Türkiye için son adımlar: Süreci yürütene kanuni teminat
5 ilde organize suç örgütüne operasyon: 37 gözaltı
5 ilde organize suç örgütüne operasyon: 37 gözaltı
Diyanet'ten açıklama: Ramazan Ayı 19 Şubat Perşembe günü başlıyor
Diyanet'ten açıklama: Ramazan Ayı 19 Şubat Perşembe günü başlıyor
Kurtulmuş: Komisyon raporu yarın Meclis'te kabul edilecek
Kurtulmuş: Komisyon raporu yarın Meclis'te kabul edilecek
Ekmekteki tam buğday oranı artırılıyor
Ekmekteki tam buğday oranı artırılıyor
Bakan Çiftçi: Suç örgütlerinin ağlarını dağıtacak, finansını kurutacağız
Bakan Çiftçi: Suç örgütlerinin ağlarını dağıtacak, finansını kurutacağız
Otomobil kayıtlarında 'Ocak' freni: Trafiğe kayıt yüzde 41 düştü!
Otomobil kayıtlarında 'Ocak' freni: Trafiğe kayıt yüzde 41 düştü!
İstanbul'da milyon dolarlık otopark soygununda tutuklama talebi
İstanbul'da milyon dolarlık otopark soygununda tutuklama talebi
Öcalan ve FETÖ mensupları 'umut hakkı'ndan yararlanabilir mi?
Öcalan ve FETÖ mensupları 'umut hakkı'ndan yararlanabilir mi?
Ana sayfaHaberler Siyasi

MHP'li Ersoy'un önergesine Bakan Şimşek'ten 'mali ve sosyal haklar' cevabı

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'un kamuda işçi ve memur maaşları arasındaki dengesizliğe ilişkin TBMM'ye sunduğu önerge, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından yanıtlandı. Bakan Şimşek, kamu görevlilerinin mali hakları için bütçe imkanları çerçevesinde çalışmaların sürdüğünü belirterek açık kapı bıraktı ancak somut bir tarih vermedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Şubat 2026 20:58, Son Güncelleme : 18 Şubat 2026 22:05
Yazdır
MHP'li Ersoy'un önergesine Bakan Şimşek'ten 'mali ve sosyal haklar' cevabı

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'un kamu işçileri ile memurlar arasındaki ücret dengesizliğine ilişkin TBMM'ye sunduğu önergeye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten yanıt geldi. Bakan Şimşek, "Kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarına ilişkin olarak bütçe imkanları ve ücret dengeleri çerçevesinde çalışmalar yapılmaktadır" dedi.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy geçtiğimiz haftalarda TBMM Başkanlığı'na kamuda çalışan işçiler ile memurlar arasındaki ücret dengesizliğiyle ilgili bir soru önergesi sunmuştu. Ersoy, hükümetin bu konuda yeni bir düzenleme yapıp yapmayacağını sormuş, önergede kamu kurumlarında farklı statülerde çalışan personeller arasındaki maaş farklarının, son toplu sözleşme görüşmeleriyle birlikte derinleştiği aktarılmıştı.

Ersoy'un Önergesine Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten yanıt geldi. Bakan Şimşek cevabında, "Kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarına ilişkin olarak bütçe imkanları ve ücret dengeleri çerçevesinde çalışmalar yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber