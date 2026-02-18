54 ürün daha ifşa edildi: Kıymada tavuk, sucukta gıda boyası!
Kamu Çalışanlarına Özel %3,34 Faizli 250.000 TL Kredi!
Bakan Gürlek açıkladı: Avukatlar için yeni reform paketi geliyor!
TZOB: Ramazan öncesi 41 üründen 27'sine zam geldi
Bakan Tekin son noktayı koydu: LGS ve YKS'de değişiklik var mı?
YÖK'ten personel için Ramazan mesaisi düzenlemesi
Kurtulmuş'tan TBMM'ye çağrı: Tarihi raporu gecikmeksizin yasalaştıralım
Erdoğan'dan valilere sosyal medya uyarısı: Ölçüyü kaçırıyorsunuz
Eğitimde ara tatil kaldırılacak mı? Bakan Tekin'den açıklama
AYM üyeliği için Yargıtay'da yapılan seçimle 3 isim belirlendi
Tek tıkla market fiyatı dönemi: 50 bin ürün karşılaştırılıyor
Numan Kurtulmuş: Tamamlanan rapor af mahiyetinde değil
Fahiş su fiyatına idari para cezası
Bakanlıktan ASKİ'ye ceza ve suç duyurusu
'Son Reçete' operasyonu: 69 gözaltı, 34 tutuklama
Emsal karar: Ehliyetsiz sürücü tazminat alabilir
Tarihi Kırkpınar Er Meydanı sular altında kaldı
2026-YDS başvuruları başladı
Yakalama kararı çıkarılan şarkıcı Edis'ten ilk açıklama
Bıçak reklamlarına 7.6 milyon TL ceza
Terörsüz Türkiye için son adımlar: Süreci yürütene kanuni teminat
5 ilde organize suç örgütüne operasyon: 37 gözaltı
Diyanet'ten açıklama: Ramazan Ayı 19 Şubat Perşembe günü başlıyor
Kurtulmuş: Komisyon raporu yarın Meclis'te kabul edilecek
Ekmekteki tam buğday oranı artırılıyor
Bakan Çiftçi: Suç örgütlerinin ağlarını dağıtacak, finansını kurutacağız
Otomobil kayıtlarında 'Ocak' freni: Trafiğe kayıt yüzde 41 düştü!
İstanbul'da milyon dolarlık otopark soygununda tutuklama talebi
Öcalan ve FETÖ mensupları 'umut hakkı'ndan yararlanabilir mi?
CİMER başvuruları memurlar üzerinde baskı mı oluşturuyor? DMM'den açıklama
Baba ve oğlunun ölümüne ilişkin davada, anne için 'azmettirici' iddiası

Muğla'da, Menderes Aşgın (45) ve oğlu Kıvanç Aşgın'ı (12) bıçakla öldürüp, Aşgın'ın 3 yıl önce boşandığı ancak aynı evi paylaşmaya devam ettiği Nesrin Acar'ı (44) da ağır yaralayan Göksal Uslu'nun (36) yargılanmasına başlandı. Aşgın'ın büyük oğlu İbrahim Aşgın'ın avukatı Sibel Polat, Nesrin Acar'ın mağdur sıfatıyla değil, sanık olarak yargılanması gerektiğini savundu.

18 Şubat 2026 18:12, Son Güncelleme : 18 Şubat 2026 19:17
Ortaca ilçesindeki tüpçü dükkanında çalışan Göksal Uslu, geçen yıl 10 Haziran'da saat 18.00 sıralarında, bir restoranda garsonluk yapan Menderes Aşgın'ın Terzialiler Mahallesi'ndeki oturduğu apartmanın ikinci katındaki evine geldi. Birlikte alkol aldıkları belirtilen Uslu ile Aşgın arasında tartışma çıktı. Tartışma büyürken Uslu, mutfaktan aldığı bıçakla Menderes Aşgın ve oğlu Kıvanç Aşgın'a saldırdı. Uslu, baba ile oğlunu öldürürken, Aşgın'ın 3 yıl önce boşandığı ancak aynı evi paylaştığı eşi Nesrin Acar'ı ise aynı bıçakla ağır yaraladı. Komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Acar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerine geldiği motosikletle kaçan şüpheli Göksal Uslu'yu yakalayıp, gözaltına aldı. Acar ile gönül ilişkisi olduğu öne sürülen, olaydan sonra elinde bıçakla apartmandan çıkıp, motosikletle kaçtığı anlar, başka binanın güvenlik kamerasına yansıyan Uslu, tutuklandı.

İLK DURUŞMA

Soruşturmanın ardından Göksal Uslu hakkında Menderes ve Kıvanç Aşgın'ı 'Kasten öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, Nesrin Acar'ı ise 'Kasten öldürmeye teşebbüs'ten 21 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, Uslu'nun çıkan tartışmada baba Menderes Aşgın'ı bıçakla öldürdüğü, o sırada 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım isteyen Aşgın'ın oğlu Kıvanç Aşgın'ı da engelleyerek bıçakla öldürdüğü belirtildi. İddianame, Fethiye 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. Davanın ilk duruşması bugün görüldü. Tutuklu sanık Göksal Uslu, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Menderes ve Kıvanç Aşgın'ın yakınları ile taraf avukatları, duruşma salonunda yer aldı. Olayda yaralanan Nesrin Acar ise duruşmaya gelmedi.

'ANNESİNDEN ŞİKAYETÇİ'

Duruşmada Menderes Aşgın ile boşandığı Nesrin Acar'ın şikayetçi olan müşterek büyük çocuğu İbrahim Aşgın'ın avukatı Sibel Polat, mahkemede, Nesrin Acar'ın mağdur sıfatıyla değil, sanık olarak yargılanması gerektiğini savundu. Avukat Polat, "Müvekkilimiz de annesinden şikayetçidir. Nesrin Acar'ın sanık Göksal Uslu ile bir iletişimi olduğunu ve bu cinayetin birlikte planlandığını düşünüyoruz. Nesrin Acar kocasından nefret eden, onu sürekli küçük düşüren biridir. Bu olayın azmettiricisinin o olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle geriye dönük telefon görüşme kaydı trafiği (HTS) kayıtlarının çıkarılmasını talep ediyoruz" dedi.

DURUŞMA SALONUNA GELİP İFADE VERMEK İSTEDİ

Sanık Göksal Uslu ise bir sonraki duruşmada mahkeme heyetinin karşısına bizzat çıkarak ifade vermek istediğini beyan etti. Tarafların dinlemesinin ardında mahkeme heyeti, Uslu'nun tutukluluk halinin devamına, iddiaların araştırılması için HTS kayıtlarının incelenmesine karar verip duruşmayı erteledi.

