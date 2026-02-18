Dolar 43,76 TL'ye yükseldi
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 43,76 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Şubat 2026 17:11, Son Güncelleme : 18 Şubat 2026 17:45
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|43,7240
|43,7250
|43,7620
|43,7630
|Avro
|51,7190
|51,7200
|51,7890
|51,7900
|Sterlin
|59,1570
|59,1670
|59,3650
|59,3750
|İsviçre frangı
|56,7120
|56,7220
|56,7650
|56,7750
|ANKARA
|ABD doları
|43,6940
|43,7740
|43,7320
|43,8120
|Avro
|51,6790
|51,7590
|51,7490
|51,8290
|Sterlin
|59,0970
|59,3070
|59,3050
|59,5150