Ana sayfaHaberler Ekonomi

Dolar 43,76 TL'ye yükseldi

Güne yükselişle başlayan dolar, günü 43,76 TL'den tamamladı.

Haber Giriş : 18 Şubat 2026 17:11, Son Güncelleme : 18 Şubat 2026 17:45
Dolar 43,76 TL'ye yükseldi

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:

SALIÇARŞAMBA
İSTANBULAlışSatışAlışSatış
ABD doları43,724043,725043,762043,7630
Avro51,719051,720051,789051,7900
Sterlin59,157059,167059,365059,3750
İsviçre frangı56,712056,722056,765056,7750
ANKARA
ABD doları43,694043,774043,732043,8120
Avro51,679051,759051,749051,8290
Sterlin59,097059,307059,305059,5150

