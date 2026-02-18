Erdoğan'dan valilere sosyal medya uyarısı: Ölçüyü kaçırıyorsunuz
2023 Yılında Memurluğa Geçmiş Kişi, Memur Statüsünden Emekliliği Ne Zaman Kazanır?

Sözleşmelilerden kadroya geçmeleri halinde, kişilerin 1 Ekim 2008 tarihinden önce memurluk hizmetlerinin olup olmadığı haklarında uygulanacak olan kanun hükümlerini belirler. Durumlarına göre 5434 veya 5510 hükümleri uygulanır.

Haber Giriş : 18 Şubat 2026 14:00, Son Güncelleme : 09 Şubat 2026 12:30
Soru : İyi günler 1977 doğumlu 49 yaşındayım 1993 ssk girişliyim eyt liyim. 2023 yılında memuriyete geçtim. 5900 prim gün sayım var memur emeklisi olabilmem için prim ve yaş şartları nelerdir. ne zaman memur emeklisi olabilirim. Teşekkürler.


Mevzuat ve Değerlendirmeler:

Söz konusu yasal düzenleme ile Kamu kurumlarında sözleşmeli statüde çalışmakta olanlardan isteyenler memur statüsüne geçirilmişlerdir.

Memurlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin ( A ) bendinde gösterilmiş, ancak sosyal güvenlik işlemlerinde ise 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının ( c ) bendi kapsamında sigortalı olurlar.

Sözleşmeli personel ise, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin ( B ) bendinde gösterilmiş, ancak sosyal güvenlik işlemlerinde ise 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının ( a ) bendi kapsamında sigortalı olurlar.

Memur statüsüne geçenlerin sosyal güvenlik şartları işçi statüsünde aranılan şartlara bakıldığında değişkenlik gösterir. Bu durumlar şöyledir:

2008 yılı Ekim ayından önce memurluk hizmeti olanlar:

Memur kadrosuna geçmeyi tercih etmiş olanlardan 2008 yılı Ekim ayı başından önce yedek subaylık, vekil öğretmenlik, fahri imamlık gibi memurluk bağı olan hizmet süreleri dahil Devlet Memurluğu hizmeti olması şartıyla 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır.

2008 yılı Ekim ayından önce memurluk hizmeti olmamakla birlikte sigortalı veya bağ-kurlu hizmetleri bulunanlar:

Memur kadrosuna geçmiş olan sözleşmeli personelden 2008 yılı Ekim ayı başından önce yedek subaylık, vekil öğretmenlik, fahri imamlık gibi memurluk bağı olan hizmet süreleri dahil Devlet memurluğu hizmeti olmayan, ancak bu tarihten önce 4/B sözleşmeli, işçilik, esnaflık süreleri olanlardan 2008 yılı Ekim ayından sonra Devlet memurluğu kadrosuna geçenler hakkında 5510 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. Bunlardan sadece emeklilik hizmet ve emeklilik yaş grupları olarak:

Hizmet ve yaş tespitinde 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri esas alınır. Yani bu durumdaki kişiler hakkında hizmet durumlarına göre, ya 5434 sayılı Kanunun geçici madde 205 hükmü (7433 sayılı Kanun çıktığı için yaş şartı hariç sadece hizmet aranır ve kadın ise 20 yıl, erkek ise 25 yıl hizmet) ya da 5434 sayılı Kanun Madde 39 hükmü uygulanır.

5434 sayılı Kanunun 39. maddesi kapsamına girmeleri halinde ise, kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmaları ve her ikisi için de hizmet sürelerinin 25 yıl olması gerekmektedir. (39. madde 8/9/1999'dan sonra göreve giren memurları kapsamaktadır.)

2008 yılı Ekim ayından önce hiçbir statüde yani ne memurluk, ne işçilik ne de esnaflık süresi bulunmayanlar:

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yürürlük tarihi olan 1 Ekim 2008 tarihinden önce yedek subaylık, vekil öğretmenlik süreleri dahil Devlet Memurluğu hizmeti, işçilik veya esnaflık hizmeti olmayan ve ilk defa 1 Ekim 2008 tarihinden sonra sigortalılık kapsamına giren kişilerden Devlet Memurluğuna geçenler, ilk defa atananlar hakkında tüm hükümleri ile 5510 sayılı Kanun esas alınır. Yani hizmet, yaş, emekli aylık bağlama sistemi gibi tüm hükümlerde 5510 esas alınır.

Ayrıca, sözleşmeliden kadroya geçenlerden 1 Ekim 2008 tarihinden önce çalışma hayatına başlamış olanlar hakkında son 7 yıl hizmet kuralı uygulanır


Bu minvalde sizin için söylenebilecek durum şöyledir:

2023 yılında memuriyete geçmenizin yukarıda belirttiğimiz 7433 sayılı Kanunla sağlanmış olduğunu anlamaktayız.

Bu durumda memur statüsünden emekliliğiniz için mutlaka memurluğa geçtiğiniz tarihten itibaren 3 yıl 6 ay (1260 gün) ve daha fazla memur statüsünde görev yapmanız gerekir ve burada dikkat edilmesi gereken önemli husus mutlaka 25 tam yıl (9000 gün) hizmetinizin de olması gerekir. Yani, memurluğa geçtikten sonra şayet 3 yıl 6 ay ve daha fazla çalışmanız olursa tamamıyla memur statüsündeki emeklilik şartlarına tabi olacağınızı ve 9000 gün (25 yıl hizmet) olmadan emekli olamayacağınızı değerlendirmekteyiz.

Ancak, memurluğa başladıktan sonra 1260 günden az bir süre görev yaptıktan sonra emeklilik talebinde bulunmanız halinde ise yine son 7 yıl hizmet kuralı işletilerek, işçi statüsünden emeklilik şartlarına tabi olacağınızı da değerlendirmekteyiz.

Dolayısıyla 2023 yılının hangi ay ve gününde memurluğa geçtiğinizi belirtmemiş olduğunuzdan bu hesabı kendinizin yapması veya SGK ndan/Kurumunuzdan bilgi almanızı tavsiye edebiliriz.

