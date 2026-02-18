Türk dizilerine bölüm başına 100 bin dolara kadar destek

Bakan Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Dünyada Turizm Tanıtımına Katkı Sağlayan Türk Dizilerine Destek" başlıklı programda yaptığı konuşmada, kamu diplomasisi ve kültürel diplomasi araçlarını en etkili kullanan bakanlık olduklarını belirterek, "Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Yunus Emre Enstitüsü ve Vakıflar Genel Müdürlüğümüz gibi özellikle bu alanda hizmet ve eser üreten kurumlarımız var ve çok yoğun bir mesai yürütüyoruz." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının sunduğu desteklerin sinema ve dizi sektörünü olumlu etkilediğini ifade eden Ersoy, "Özellikle dizilerimizin yakaladığı başarı, bugün Türkiye'yi dünyanın en çok dizi ihraç eden ülkelerinden biri konumuna getirmiş ve izlendiği ülkelerde Türkiye'ye dair ciddi bir farkındalık ve merak oluşturmayı başarmıştır" diye konuştu.

'Türk dizileri 170 ülkede 1 milyar insanın hayatına temas ediyor'

Bakan Ersoy, Türk dizi sektörünün yaklaşık 170 ülkedeki 1 milyara yakın insanın hayatına temas eden küresel bir marka haline geldiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Halihazırda Türkiye, satış ve ihracat gücü açısından dünyanın en büyük üç televizyon endüstrisinden biri haline gelmiştir. Sektörümüz, 1 milyar doları aşan ihracat geliri ile son dönemde tarihi bir eşiği de geride bırakmıştır. Türk dizileri bugün aynı zamanda dünyanın en büyük Türkçe kursudur. Binlerce kilometre uzaktaki farklı kültürden insanların Türkçe kelimeler kullanması, Türkçe öğrenmeye çalışması, çocuklarına Türkçe isimler vermesi, dizilerimizi izleyenlerin ülkemize gelmek istemesi bu sektörün ne denli derin ve kalıcı etkiler oluşturabildiğinin göstergesidir. Bu denli hızlı büyüyen, ihracat rekorları kıran ve küresel ölçekte etki alanını her geçen gün genişleten böylesi bir sektörün eski kalıplar içinde değerlendirilmesi doğru olmaz. Bunlardan sıyrılmamız, kültür ve turizm sahasında ülkemize bugünden bile daha fazla fayda sunmasını sağlayacak adımları atmamız gerekiyor."

"Dizilerimizi yeni nesil tanıtım vizyonumuzun lokomotifi yapıyoruz"

Türkiye'nin bugün 65 milyar 231 milyon dolar turizm geliriyle dünyanın yedinci, 64 milyon seviyesine gelmiş ziyaretçi sayısıyla da dünyanın dördüncü büyük turizm ülkesi konumuna geldiğini aktaran Ersoy, "Bu rakamları her yıl daha da yukarıya çekmek için çalışıyor, bunu yaparken özgün ve farklı enstrümanları kullanarak projeler üretmeye özen gösteriyoruz. Bugün de bu bakış açısıyla dizilerimizi yeni nesil tanıtım vizyonumuzun lokomotifi yapıyoruz. Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlayan, en az 3 kıtada ve 10 ülkede yayınlanan dizilerimize, Sinema Genel Müdürlüğümüz ve Türkiye Turizm Geliştirme Ajansı (TGA) ile destek sağlayacağız. Bu kararı vakit kaybetmeden, bu yıl itibarıyla uygulamaya başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ersoy, bu anlamda desteği almak için belirlenen kriterlerin mutlaka karşılanması gerektiğini vurgulayarak, şu bilgileri verdi:

"Türkiye'nin tanıtımına yapılan katkı, Türkçenin tanıtımına ve yaygınlaşmasına sağlanan katkı, dizilerin ihraç edildiği ülkelerin Türk turizmindeki hedef ülkeler arasında yer alıp almadığı, ihraç edilen ülke sayısı, toplam satış tutarı, reyting ve izlenme verileri gibi hususlar dikkate alınacak ve destekler bu doğrultuda verilecektir. Türkiye'de yayınlanan ve belirlediğimiz kriterleri karşılayan dizilerin her bir bölümü için, Bakanlık ve TGA olarak toplamda 100 bin dolar karşılığı Türk lirasına kadar destek sağlayacağız. Türkiye'de diziler ortalama 120 dakika civarı yayınlanıyor ancak yurt dışına 40-45 dakikalık bölümler halinde ihraç ediliyor. Biz Türkiye'de yayınlanan bölümleri baz alacağız. Bu yurt dışında yayınlanan her bir bölüm için maksimum 33 bin dolar karşılığı Türk lirası demek. Bunun altını özellikle çizmek isterim."

"Dijital içeriklerde özgün kurgusal yaklaşım ve anlatım bekliyoruz"

Bakanlık olarak yine çekim mekanları ile kullanılacak tarihi ve kültürel unsurlara ilişkin bürokratik süreçlerin hızlandırılması ile Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı yerlerin ücretsiz tahsisi gibi kolaylıkları da sektöre sunacaklarını açıklayan Ersoy, şunları kaydetti:

"Bu mesainin odağında dizi sektörüyle işbirliği içinde oluşturulmuş olan tanıtım filmi satın alma modeli de bulunuyor. Bu modeldeki temel yaklaşım, ülkemizin tarihi, doğal, gastronomik ve arkeolojik değerlerinin, ürün yerleştirme yöntemiyle dizi içeriklerine entegre edilmesi ve bu içeriklerin tanıtım amacıyla satın alınmasıdır. Bu kapsamda 30 saniyelik tanıtım filmi ve reels olarak tabir edilen dijital kısa video içerikleri satın alınmasını planlıyoruz. Belirlediğimiz kriterleri karşılayan yapımların satın alımını, destek kapsamında TGA yapacak. Satın alınacak yapımlar Türkiye'nin turizm markasını güçlendirmek önceliğiyle değerlendirilecektir. Dizi filmlerimize sunacağımız desteklerde olduğu gibi ülkemizin destinasyon çeşitliliğini ve deneyim zenginliğini uluslararası ölçekte daha geniş kitlelere ulaştırmak, karşılanmasını beklediğimiz önemli bir kriter olacak. Özellikle dijital içeriklerde, farklı turizm değerlerini çeşitli deneyimler üzerinden tanıtan özgün kurgusal yaklaşım ve anlatım bekliyoruz."

Bakan Ersoy, yurt dışında yüksek izlenme oranlarına sahip dizilerin bilinirliğinden faydalanarak küresel ziyaretçi potansiyeline erişim sağlanmasına hizmet eden çalışmaları dikkate alacaklarını belirterek, "Gerek tanıtım filminde gerekse dijital kısa video içeriklerinde, ilgili dizilerin başrol oyuncularının yer alması diğer bir kriterimiz. Yurt dışına ihraç edilen ve Sinema Genel Müdürlüğü tarafından teşvik alan firmalar bu iş birliğine dahil olabilecek ve TGA'ya başvuruda bulunabilecekler" dedi.

"Dünyaca tanınan oyuncularımızı diziler üzerinden birer turizm elçisine dönüştüreceğiz"

Verilecek desteklerle dizi ve film çekimlerinin turizm stratejisinde öne çıkan destinasyonlarda yapılmasını teşvik edeceklerini söyleyen Ersoy, şöyle devam etti:

"Dünyaca tanınan oyuncularımızı diziler üzerinden birer turizm elçisine dönüştüreceğiz. Sahillerimizden tarihi eserlerimize, gastronomi unsurlarımızdan sağlık, doğa ve kış turizmine kadar onlarca başlıktaki zenginliklerimizin dizilerimizde daha geniş ve belirgin şekilde yer almasını sağlayacağız. Özellikle gastronomi gibi, dünyada zirvede olması gerekirken uzun yıllar geri planda kalmış olan, göreve geldiğimiz andan itibaren özel olarak üzerine düştüğümüz ve ciddi başarılar elde ettiğimiz özgün değerlerimizi öne çıkaracağız."

TGA'nın uygulayacağı satın alma modeliyle Türkiye'nin turizm alanında sahip olduğu zenginliği etkin bir iletişim diliyle uluslararası alanda anlatacaklarını dile getiren Ersoy, "Kültürümüzün ve tarihi mirasımızın mümkün olan bütün unsurlarıyla dünyaya sunulmasını, anlatılmasını, bilinirliklerinin sağlanmasını önemsiyoruz. Attığımız adımların sebebi ve hedefi budur" şeklinde konuştu.

Bakan Ersoy, benzer bir çalışmayı sinema filmleri için de başlattıklarını aktararak, "Ülkemizi yurt dışında tanıtan, uluslararası A Grubu film festivallerinde temsil eden ve belirlenen kriterlere uyan sinema filmlerimiz de Bakanlığımız ve TGA tarafından desteklenecektir. Çalışmalarımızın detayları netleştiğinde bu konuyu da sizlerle paylaşacağım" dedi.

Konuşmanın ardından Bakan Ersoy, toplantıya katılan sektör temsilcileri ve davetlilerle fotoğraf çektirdi.