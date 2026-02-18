54 ürün daha ifşa edildi: Kıymada tavuk, sucukta gıda boyası!
19 kez satılan lüks cip, 20. sahibinde 'gümrük' engeline takıldı

Giresun'da bir iş insanı, galeriden noter huzurunda satın aldığı ve bir yıldır sorunsuz kullandığı lüks cipine polis kontrolünde el konulmasıyla büyük bir şok yaşadı. Daha önce tam 19 kez satışı yapılan aracın gümrük tarafından arandığı ortaya çıktı. "Devletin noterine güvenerek aldım" diyen Dursun Karahasan, geçmişte sorunsuz devredilen aracın faturasının neden kendisine kesildiğini sorguluyor.

Haber Giriş : 18 Şubat 2026 19:22, Son Güncelleme : 18 Şubat 2026 19:24
19 kez satılan lüks cip, 20. sahibinde 'gümrük' engeline takıldı

Giresun'un Bulancak ilçesinde galeriden noter satışıyla satın aldığı ve yaklaşık bir yıldır sorunsuz kullandığı Audi Q7 marka lüks cipine, gümrük tarafından çıkarılan yakalama kararı nedeniyle el konulan iş adamı şaşkınlık yaşadı. Daha önce 19 kez satışı yapıldığı öğrenilen araç, polis kontrolünde yediemin otoparkına çekildi.

Bulancak'ta yaşayan iş adamı Dursun Karahasan, yaklaşık bir yıl önce bir oto galeriden noter aracılığıyla 2010 model Audi Q7 marka lüks cip satın aldı. Noter işlemleri ve ekspertiz kontrollerinin ardından aracı teslim alan Karahasan, bir yıldır muayenesini yaptırıp vergisini ödeyerek aracını kullandığını belirtti. Karahasan, önceki akşam polis kontrolüne takıldığını ifade ederek "Hiçbir gerekçe söylenmeden araç hakkında yakalama kararı olduğu belirtilip çekiciyle otoparka götürüldü. Sonrasında yaptığımız araştırmada aracın gümrük tarafından arandığını öğrendik" dedi.

"19 kez satılmış araçta sorun nasıl çıkmaz?"

Aracın kendisinden önce 19 kez el değiştirdiğini öğrendiğini dile getiren Karahasan, "Bu aracı galeriden noter satışıyla aldım. Noterde, ekspertizde ve yaptığımız araştırmalarda hiçbir sorun çıkmadı. 2010 model ve 19 kez satılmış bir araçta bugüne kadar neden bir sorun görünmedi? Devletin noterine güvenip aldım. Galeriden noter aracılığıyla araç satın aldıysam benim suçum ne? Gümrükten hangi gerekçeyle yakalama çıkarıldığına dair de bilgi alamıyoruz" diye konuştu.

