Ekmekteki tam buğday oranı artırılıyor

Türkiye'de kişi başı yıllık 200 kilograma ulaşan ekmek tüketimi, kamu sağlığını korumak adına yeniden standardize ediliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen proje, Türk toplumunun günlük enerjisinin yarısını sağladığı ekmeği daha besleyici ve sağlıklı bir forma kavuşturmayı hedefliyor.

KAMU KURUMLARINDA %80 ZORUNLULUĞU



Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Konya'da başarıyla tamamlanan pilot uygulamanın ardından, kampanya Türkiye geneline yayılıyor. Yeni düzenlemeye göre;

Kademeli Geçiş: İlk etapta tüm kamu kurumlarının yemekhanelerinde "kampanya ekmeği" oranı %80 olacak.

Doğal Renk: Ekmeğe suni koyu renk vermek için kullanılan "kavrulmuş malt unu" kullanımı tamamen yasaklanacak.

Tam Tahıl Şartı: Standart ekmeğin içeriğinin en az %70 oranında tam buğday unundan oluşması hedefleniyor.

EKONOMİK VE SAĞLIK BOYUTU: 600 MİLYON DOLARLIK KAYIP ÖNLENECEK



Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nden Ahmet Güngör, beyaz un üretim sürecinde buğdayın en değerli kısımları olan rüşeym ve kepeğin ayrılmasının büyük bir israfa yol açtığını vurguladı. Güngör, "Yılda yaklaşık 2,5 milyon ton rüşeym ve kepek yem olarak kullanılıyor. Bu kaybın ekonomik karşılığı 600 milyon dolar civarında. Tam buğday ekmeğine geçiş hem bu milli serveti koruyacak hem de kronik hastalıkları azaltarak sağlık bütçesine milyarlarca dolarlık katkı sağlayacaktır," dedi.

UZMAN GÖRÜŞÜ: "EKMEK DÜŞMAN DEĞİL, DOĞRU TÜRÜ SEÇİLMELİ"



Beslenme piramidindeki değişikliklerin yanlış anlaşıldığını belirten Türk Böbrek Vakfı Diyetisyeni Gökçe Efe Aydın, tam tahıllı ekmeğin sağlıklı beslenmenin temel taşı olduğunu hatırlattı:

"Problem ekmeğin kendisi değil, işlenmiş olmasıdır. Beyaz un besin değerinden yoksundur. Oysa tam buğday ekmeği B vitaminleri, demir, magnezyum ve lif kaynağıdır. Hareketsiz bireyler için günde 2-4 dilim, aktif bireyler için 4-6 dilim tam tahıllı ekmek tüketimi metabolizma için elzemdir."