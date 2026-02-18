Osmanlı usulü eğitim: Köpüklü balonu patlatmadan, jiletle tıraş!
Bursa Yenişehir Hüma Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Güzellik Hizmetleri bölümü öğrencileri, gerçek müşteriye dokunmadan önce zorlu bir sınavdan geçiyor. Osmanlı'dan kalma bir gelenekle, üzerine köpük sürülen şişirilmiş balonları jiletle tıraş eden öğrenciler, balonu patlatmadan işlemi tamamlarsa "usta" olma yolunda ilk adımı atıyor. Bölüm öğrencilerinden Ahmet Sarı ise en büyük hayalinin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i tıraş etmek olduğunu söylüyor.
Bursa'daki meslek ve teknik anadolu lisesi öğrencileri hem eğitimlerini tamamlıyor,
hem de meslek sahibi olup bir yandan da para kazanabiliyorlar. Gerçek müşteriyi
tıraş edebilmek için Osmanlı döneminde kullanılan yöntem deneniyor. Şişirilen
balona köpük sürülüyor. Öğrenciler jilet kullanarak köpüklü balonu patlatmazlarsa
başarılı oluyorlar.
Güzellik Hizmetleri bölümünde eğitim görerek kuaför ustası olacak öğrenciler
eğitimlerini en iyi şekilde tamamlamak için çalışıyorlar. Okul yönetimi öğrencilerin
gerçek meslek sahibi olabilmeleri için onları her daim desteklemeye devam ediyor.
Okul öğrencilerinden Ahmet Sarı'nın en büyük hayali Milli Eğitim Bakanı Yusf
Tekin'i okullarında görmek ve onu tıraş etmek.
Yenişehir Hüma Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Güzellik Hizmetleri Öğretmeni
Sinan Eşkin, "Bu teknik Osmanlıdan günümüze kadar gelen bir teknik. Müşteri
almadan önce öğrencilerimiz balonla uygulama yapıyorlar. Balonu patlatmayanlar
sınavı geçtikleri takdirde gerçek müşteriyle baş başa kalıyorlar. Uygulama yapan
öğrencilerimiz balonu patlatmadıkları için sınavı geçtiler. Okulumuzda hem kız
hem de erkek öğrencilerimiz eğitim alabiliyor. Bu eğitimlerini 12.sınıfta staj
eğitimleriyle işletmelerde daha da pekiştiriyorlar. Öğrencilerimiz mezun olduktan
sonra kendi işyerlerini açabiliyorlar. İki yıl ön lisans programı okuyabiliyorlar.
4 yıllık fakülte eğitimi görüp alanlarında öğretmenlik de yapabiliyorlar"
diye konuştu.
En büyük hayali bakanı traş etmek
Hüma Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul öğrencilerinden Ahmet Sarı,
"12 sınıf öğrencisiyim. En büyük hayalim Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin'i
okulumuzda görmek ve onu tıraş etmek. Bu bölüm insanları geliştirip halkla ilişkilerini
kuvvetlendiriyor" dedi.
Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Yaşar, " Burada öğrencilerimiz hem meslek sahibi olmayı öğreniyorlar hem de bütçelerine katkı anlamında güzel bir imkana sahip oluyorlar. Öğrencilerimize aynı zamanda meslek ahlakı yönünden de bilgiler vermeye özen gösteriyoruz. Büyükleri karşılama, müşteriye nasıl davranılır gibi birçok alanda onlara katkılar sağlayan eğitimlerde sunuluyor" dedi.