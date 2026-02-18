Osmanlı usulü eğitim: Köpüklü balonu patlatmadan, jiletle tıraş!

Bakan Tekin son noktayı koydu: LGS ve YKS'de değişiklik var mı?
Bakan Tekin son noktayı koydu: LGS ve YKS'de değişiklik var mı?
Kamu Çalışanlarına Özel %3,34 Faizli 250.000 TL Kredi!
Kamu Çalışanlarına Özel %3,34 Faizli 250.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
YÖK'ten personel için Ramazan mesaisi düzenlemesi
YÖK'ten personel için Ramazan mesaisi düzenlemesi
Kurtulmuş'tan TBMM'ye çağrı: Tarihi raporu gecikmeksizin yasalaştıralım
Kurtulmuş'tan TBMM'ye çağrı: Tarihi raporu gecikmeksizin yasalaştıralım
Erdoğan'dan valilere sosyal medya uyarısı: Ölçüyü kaçırıyorsunuz
Erdoğan'dan valilere sosyal medya uyarısı: Ölçüyü kaçırıyorsunuz
Eğitimde ara tatil kaldırılacak mı? Bakan Tekin'den açıklama
Eğitimde ara tatil kaldırılacak mı? Bakan Tekin'den açıklama
AYM üyeliği için Yargıtay'da yapılan seçimle 3 isim belirlendi
AYM üyeliği için Yargıtay'da yapılan seçimle 3 isim belirlendi
Tek tıkla market fiyatı dönemi: 50 bin ürün karşılaştırılıyor
Tek tıkla market fiyatı dönemi: 50 bin ürün karşılaştırılıyor
Numan Kurtulmuş: Tamamlanan rapor af mahiyetinde değil
Numan Kurtulmuş: Tamamlanan rapor af mahiyetinde değil
Fahiş su fiyatına idari para cezası
Fahiş su fiyatına idari para cezası
Bakanlıktan ASKİ'ye ceza ve suç duyurusu
Bakanlıktan ASKİ'ye ceza ve suç duyurusu
'Son Reçete' operasyonu: 69 gözaltı, 34 tutuklama
'Son Reçete' operasyonu: 69 gözaltı, 34 tutuklama
TZOB: 15 günde 41 ürünün 27'sinde fiyat arttı
TZOB: 15 günde 41 ürünün 27'sinde fiyat arttı
Emsal karar: Ehliyetsiz sürücü tazminat alabilir
Emsal karar: Ehliyetsiz sürücü tazminat alabilir
Tarihi Kırkpınar Er Meydanı sular altında kaldı
Tarihi Kırkpınar Er Meydanı sular altında kaldı
Liste güncelledi! İçinde yok yok!
Liste güncelledi! İçinde yok yok!
2026-YDS başvuruları başladı
2026-YDS başvuruları başladı
Yakalama kararı çıkarılan şarkıcı Edis'ten ilk açıklama
Yakalama kararı çıkarılan şarkıcı Edis'ten ilk açıklama
Bıçak reklamlarına 7.6 milyon TL ceza
Bıçak reklamlarına 7.6 milyon TL ceza
Terörsüz Türkiye için son adımlar: Süreci yürütene kanuni teminat
Terörsüz Türkiye için son adımlar: Süreci yürütene kanuni teminat
5 ilde organize suç örgütüne operasyon: 37 gözaltı
5 ilde organize suç örgütüne operasyon: 37 gözaltı
Diyanet'ten açıklama: Ramazan Ayı 19 Şubat Perşembe günü başlıyor
Diyanet'ten açıklama: Ramazan Ayı 19 Şubat Perşembe günü başlıyor
Kurtulmuş: Komisyon raporu yarın Meclis'te kabul edilecek
Kurtulmuş: Komisyon raporu yarın Meclis'te kabul edilecek
Ekmekteki tam buğday oranı artırılıyor
Ekmekteki tam buğday oranı artırılıyor
Bakan Çiftçi: Suç örgütlerinin ağlarını dağıtacak, finansını kurutacağız
Bakan Çiftçi: Suç örgütlerinin ağlarını dağıtacak, finansını kurutacağız
Otomobil kayıtlarında 'Ocak' freni: Trafiğe kayıt yüzde 41 düştü!
Otomobil kayıtlarında 'Ocak' freni: Trafiğe kayıt yüzde 41 düştü!
İstanbul'da milyon dolarlık otopark soygununda tutuklama talebi
İstanbul'da milyon dolarlık otopark soygununda tutuklama talebi
Öcalan ve FETÖ mensupları 'umut hakkı'ndan yararlanabilir mi?
Öcalan ve FETÖ mensupları 'umut hakkı'ndan yararlanabilir mi?
CİMER başvuruları memurlar üzerinde baskı mı oluşturuyor? DMM'den açıklama
CİMER başvuruları memurlar üzerinde baskı mı oluşturuyor? DMM'den açıklama
Özvar: Sektörde karşılığı olmayan üniversite programları kapatılıyor
Özvar: Sektörde karşılığı olmayan üniversite programları kapatılıyor
Ana sayfaHaberler Eğitim

Osmanlı usulü eğitim: Köpüklü balonu patlatmadan, jiletle tıraş!

Bursa Yenişehir Hüma Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Güzellik Hizmetleri bölümü öğrencileri, gerçek müşteriye dokunmadan önce zorlu bir sınavdan geçiyor. Osmanlı'dan kalma bir gelenekle, üzerine köpük sürülen şişirilmiş balonları jiletle tıraş eden öğrenciler, balonu patlatmadan işlemi tamamlarsa "usta" olma yolunda ilk adımı atıyor. Bölüm öğrencilerinden Ahmet Sarı ise en büyük hayalinin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i tıraş etmek olduğunu söylüyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Şubat 2026 16:18, Son Güncelleme : 18 Şubat 2026 16:20
Yazdır
Osmanlı usulü eğitim: Köpüklü balonu patlatmadan, jiletle tıraş!

Bursa'daki meslek ve teknik anadolu lisesi öğrencileri hem eğitimlerini tamamlıyor, hem de meslek sahibi olup bir yandan da para kazanabiliyorlar. Gerçek müşteriyi tıraş edebilmek için Osmanlı döneminde kullanılan yöntem deneniyor. Şişirilen balona köpük sürülüyor. Öğrenciler jilet kullanarak köpüklü balonu patlatmazlarsa başarılı oluyorlar.

Güzellik Hizmetleri bölümünde eğitim görerek kuaför ustası olacak öğrenciler eğitimlerini en iyi şekilde tamamlamak için çalışıyorlar. Okul yönetimi öğrencilerin gerçek meslek sahibi olabilmeleri için onları her daim desteklemeye devam ediyor. Okul öğrencilerinden Ahmet Sarı'nın en büyük hayali Milli Eğitim Bakanı Yusf Tekin'i okullarında görmek ve onu tıraş etmek.

Yenişehir Hüma Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Güzellik Hizmetleri Öğretmeni Sinan Eşkin, "Bu teknik Osmanlıdan günümüze kadar gelen bir teknik. Müşteri almadan önce öğrencilerimiz balonla uygulama yapıyorlar. Balonu patlatmayanlar sınavı geçtikleri takdirde gerçek müşteriyle baş başa kalıyorlar. Uygulama yapan öğrencilerimiz balonu patlatmadıkları için sınavı geçtiler. Okulumuzda hem kız hem de erkek öğrencilerimiz eğitim alabiliyor. Bu eğitimlerini 12.sınıfta staj eğitimleriyle işletmelerde daha da pekiştiriyorlar. Öğrencilerimiz mezun olduktan sonra kendi işyerlerini açabiliyorlar. İki yıl ön lisans programı okuyabiliyorlar. 4 yıllık fakülte eğitimi görüp alanlarında öğretmenlik de yapabiliyorlar" diye konuştu.

En büyük hayali bakanı traş etmek

Hüma Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul öğrencilerinden Ahmet Sarı, "12 sınıf öğrencisiyim. En büyük hayalim Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin'i okulumuzda görmek ve onu tıraş etmek. Bu bölüm insanları geliştirip halkla ilişkilerini kuvvetlendiriyor" dedi.

Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Yaşar, " Burada öğrencilerimiz hem meslek sahibi olmayı öğreniyorlar hem de bütçelerine katkı anlamında güzel bir imkana sahip oluyorlar. Öğrencilerimize aynı zamanda meslek ahlakı yönünden de bilgiler vermeye özen gösteriyoruz. Büyükleri karşılama, müşteriye nasıl davranılır gibi birçok alanda onlara katkılar sağlayan eğitimlerde sunuluyor" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber