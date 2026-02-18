Tropikal hastalık Avrupa'da salgına dönüşebilir

Bıçak reklamlarına 7.6 milyon TL ceza
Bıçak reklamlarına 7.6 milyon TL ceza
Kamu Çalışanlarına Özel %3,14 Faizli 250.000 TL Kredi!
Kamu Çalışanlarına Özel %3,14 Faizli 250.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
Terörsüz Türkiye için son adımlar: Süreci yürütene kanuni teminat
Terörsüz Türkiye için son adımlar: Süreci yürütene kanuni teminat
Altında düşüş sonrası işte güncel fiyatlar
Altında düşüş sonrası işte güncel fiyatlar
5 ilde organize suç örgütüne operasyon: 37 gözaltı
5 ilde organize suç örgütüne operasyon: 37 gözaltı
Fırtına BUDO seferlerini durdurdu
Fırtına BUDO seferlerini durdurdu
Diyanet'ten açıklama: Ramazan Ayı 19 Şubat Perşembe günü başlıyor
Diyanet'ten açıklama: Ramazan Ayı 19 Şubat Perşembe günü başlıyor
Kurtulmuş: Komisyon raporu yarın Meclis'te kabul edilecek
Kurtulmuş: Komisyon raporu yarın Meclis'te kabul edilecek
Ekmekteki tam buğday oranı artırılıyor
Ekmekteki tam buğday oranı artırılıyor
Bakan Çiftçi: Suç örgütlerinin ağlarını dağıtacak, finansını kurutacağız
Bakan Çiftçi: Suç örgütlerinin ağlarını dağıtacak, finansını kurutacağız
Otomobil kayıtlarında 'Ocak' freni: Trafiğe kayıt yüzde 41 düştü!
Otomobil kayıtlarında 'Ocak' freni: Trafiğe kayıt yüzde 41 düştü!
İstanbul'da milyon dolarlık otopark soygununda tutuklama talebi
İstanbul'da milyon dolarlık otopark soygununda tutuklama talebi
Öcalan ve FETÖ mensupları 'umut hakkı'ndan yararlanabilir mi?
Öcalan ve FETÖ mensupları 'umut hakkı'ndan yararlanabilir mi?
CİMER başvuruları memurlar üzerinde baskı mı oluşturuyor? DMM'den açıklama
CİMER başvuruları memurlar üzerinde baskı mı oluşturuyor? DMM'den açıklama
Özvar: Sektörde karşılığı olmayan üniversite programları kapatılıyor
Özvar: Sektörde karşılığı olmayan üniversite programları kapatılıyor
Savcılardan uyarı: 'IBAN'ımı arkadaşım istedi' savunması kurtarmıyor
Savcılardan uyarı: 'IBAN'ımı arkadaşım istedi' savunması kurtarmıyor
Bakan Çiftçi rakam verdi: İşte gönüllü dönüş yapan Suriyeli sayısı!
Bakan Çiftçi rakam verdi: İşte gönüllü dönüş yapan Suriyeli sayısı!
Bakan Gürlek: Adalet personelinin özlük hakları iyileştirilecek
Bakan Gürlek: Adalet personelinin özlük hakları iyileştirilecek
İkinci el otomobilde arz da talep de düştü!
İkinci el otomobilde arz da talep de düştü!
Ünlülere 'uyuşturucu' soruşturması: Şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı
Ünlülere 'uyuşturucu' soruşturması: Şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı
Türkiye'de mutlu olanların oranı arttı: İşte mutluluğun formülü!
Türkiye'de mutlu olanların oranı arttı: İşte mutluluğun formülü!
Maliye'den 'yüksek faiz' açıklaması: Sebebi 10 yıllık enflasyon farkı
Maliye'den 'yüksek faiz' açıklaması: Sebebi 10 yıllık enflasyon farkı
İbrahim Kalın: Ülkemizi hedef alan casusluk girişimleri akamete uğratılmıştır
İbrahim Kalın: Ülkemizi hedef alan casusluk girişimleri akamete uğratılmıştır
Hafif ticari araç dereye düştü: 3 ölü, 5 yaralı
Hafif ticari araç dereye düştü: 3 ölü, 5 yaralı
Cevdet Yılmaz: Yüksek gelirli ülkeler ligine geçiş sürecindeyiz
Cevdet Yılmaz: Yüksek gelirli ülkeler ligine geçiş sürecindeyiz
İzmir'de ramazan pidesi 30 liradan satılacak
İzmir'de ramazan pidesi 30 liradan satılacak
Konya ve Sakarya'da Yüzyılın Konut Projesi için kura heyecanı
Konya ve Sakarya'da Yüzyılın Konut Projesi için kura heyecanı
Baklava ve tatlı üreticileri ramazanda fiyatları sabitledi
Baklava ve tatlı üreticileri ramazanda fiyatları sabitledi
Bahçeli: Yemin töreninde olanlar siyasi eşkıyalıktır. Nesiniz, kimsiniz?
Bahçeli: Yemin töreninde olanlar siyasi eşkıyalıktır. Nesiniz, kimsiniz?
Adana'da başıboş köpekler kadına saldırdı
Adana'da başıboş köpekler kadına saldırdı
Ana sayfaHaberler Sağlık

Tropikal hastalık Avrupa'da salgına dönüşebilir

Yeni bir araştırma, "chikungunya" adı verilen ve şiddetli eklem ağrılarına yol açan tropikal hastalığın artık Avrupa'nın büyük bir bölümünde sivrisinekler aracılığıyla bulaşabildiğini ortaya koyuyor.

Haber Giriş : 18 Şubat 2026 08:31, Son Güncelleme : 18 Şubat 2026 08:49
Yazdır
Tropikal hastalık Avrupa'da salgına dönüşebilir

İklim krizi sebebiyle artan sıcaklıklar ve istilacı Asya kaplan sivrisineğinin yayılımı, virüsün İspanya ve Yunanistan gibi güney ülkelerinde yılın altı ayından fazla, İngiltere'nin güneydoğusunda ise iki ay boyunca etkili olmasına zemin hazırlıyor.

Hastalığın yayılma sınırı düştü

İngiltere Ekoloji ve Hidroloji Merkezi (UKCEH) tarafından yürütülen çalışma, virüsün sivrisinek bünyesinde gelişimini tamamlaması için gereken asgari sıcaklığın sanılandan 2,5 derece daha düşük olduğunu gösteriyor.

Önceki tahminlerde 16-18 derece olarak öngörülen bulaşma sınırı, yeni verilerle 13-14 dereceye geriliyor. Bu durum, virüsün daha geniş alanlarda ve daha uzun süreler boyunca tehdit oluşturacağı anlamına geliyor.

Bilim insanları, Avrupa'daki ısınma hızının küresel ortalamanın yaklaşık iki katı olduğuna dikkat çekerek, hastalığın kuzeye doğru ilerlemesinin artık sadece bir zaman meselesi olduğunu vurguluyor.

Fransa ve İtalya'da vaka patlaması

Geçmişte nadiren görülen chikungunya vakaları, 2025 yılında Fransa ve İtalya'da yüzlerce kişiyi etkileyen büyük salgınlara dönüştü.

Fransa'da son on yılda toplam 30 civarında olan vaka sayısı, sadece geçtiğimiz yıl 800'ün üzerine çıktı.

Hastalık, özellikle küçük çocuklar ve yaşlılar için ölümcül olabilirken, enfekte olan kişilerin yaklaşık yüzde 40'ında beş yıl sonra bile şiddetli eklem ağrıları ve artrit belirtileri devam edebiliyor.

Kış mevsimi artık koruyucu değil

Normal şartlarda Avrupa'nın soğuk kış ayları, sivrisinek faaliyetlerini durdurarak virüsün bir yıldan diğerine aktarılmasını engelleyen doğal bir bariyer görevi görüyordu.

Ancak Güney Avrupa'da sivrisineklerin artık tüm yıl boyunca aktif olduğunun gözlemlenmesi, bu doğal korumanın ortadan kalktığını gösteriyor.

Uzmanlar, durgun suların tahliye edilmesi, koruyucu kıyafetler giyilmesi ve etkili sürveyans sistemlerinin kurulması konusunda uyarıda bulunuyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber