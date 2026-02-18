54 ürün daha ifşa edildi: Kıymada tavuk, sucukta gıda boyası!
8 ilde 'sahte ikamet' operasyonu: 40 şüpheli tutuklandı!

İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen ve sahte belgelerle yabancı uyruklulara ikamet izni sağlayan şebekeye yönelik operasyonda, adliyeye sevk edilen 66 şüpheliden 40'ı tutuklandı. 268 yabancı uyruklu şahsın sahte taahhütnamelerle yasal statü kazandığını belirleyen Göçmen Kaçakçılığı ekipleri, şebekeyi 15 Şubat'ta düzenlenen eş zamanlı baskınlarla çökertmişti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Şubat 2026 19:01, Son Güncelleme : 18 Şubat 2026 19:25
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, 15 Şubat'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "göçmen kaçakçılığı", "resmi belgede sahtecilik", "özel belgede sahtecilik" ve "resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan" suçları kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 66 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 40'ı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken 26'sı adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

- Operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yürütülen başka soruşturmalardan elde edilen bilgilerden yola çıkılarak yapılan araştırmada, sahte belgelerle ikamet izni alan şüpheliler tespit edilmişti.

İkamet iznine başvuran bazı yabancı uyruklu kişilerin, işlemlerde sahte ve tahrif edilmiş belgeler ile sahte içerikli taahhütnameleri kullandığı belirlenmiş, 268 yabancı uyruklu şahsın sahte belgelerle ikamet izni aldığı ortaya çıkarılmıştı.

İstanbul, Ağrı, Samsun, Ordu, Aydın, Ankara, Sivas ve Tekirdağ'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 48 şüpheli yakalanmıştı. Çalışmaların devamında 18 zanlı daha gözaltına alınmıştı.

