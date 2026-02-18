Yakalama kararı çıkarılan şarkıcı Edis'ten ilk açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen "uyuşturucu" soruşturması kapsamında aralarında Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, şarkıcı Murat Dalkılıç, oyuncu İsmail Hacıoğlu ve boksör Adem Kılıçcı'nın da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında şarkıcı Edis Görgülü hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan ünlü şarkıcı Edis Görgülü, konuya ilişkin ilk açıklamasını, sosyal medya hesabından yaptı. Görgülü, "Uzun zamandır planladığım tatilimi yarıda kesip en kısa sürede ülkeme dönüyorum. Konuyla ilgili tüm resmi süreçlerde gereken neyse yapmaya hazırım. Bahsi geçen konularla hiçbir ilgim yoktur. İçim rahat, sizin de içiniz rahat olsun" ifadelerini kullandı.

Başsavcılık, aralarında ünlü şarkıcı, oyuncu ve sosyal medya fenomenlerinin de bulunduğu 25 kişi hakkında, "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak", "Kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "Fuhşa teşvik ve aracılık etme" ve "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak" suçları kapsamında işlem başlatmıştı.