Ramazan başlıyor, gözler ekranlardaki sohbet programlarında

Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, iftar ve sahur sofralarıyla bereketin arttığı Ramazan ayının ilk gününde Hande Aydemir, iftar sofralarına konuk oluyor. Oruçla nefis terbiyesinden fitre, zekat ve sadakanın önemine; Ramazan gecelerinin hikmetinden ibadetin ruhuna kadar pek çok başlık programda ele alınacak.

11 AYIN SULTANI COŞKUYLA BAŞLIYOR



Programda, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz, Ramazan ayının anlam ve önemine dair soruları yanıtlayacak. Gazeteci Sinan Burhan'ın da yer aldığı yayında, orucun insanın ruhunu, bedenini ve nefsini nasıl terbiye ettiği ele alınacak.

11 ayın sultanı Ramazan'ın ilk gününde "Hande Aydemir'le Ramazan Sohbeti", yarın saat 23.30'da tv100 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.