Altının kilogram fiyatı 7 milyon 275 bin liraya düştü

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 7 milyon 275 bin liraya indi.

Altın piyasasında en düşük 7 milyon 259 bin lira, en yüksek 7 milyon 344 bin 992 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,1 düşüşle 7 milyon 275 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 7 milyon 280 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 14 milyar 545 milyon 992 bin 767,35 lira, işlem miktarı ise 2 bin 5,92 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 15 milyar 910 milyon 791 bin 924,55 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Uğuras Kıymetli Madenler, Türkiye İş Bankası, Türkiye Emlak Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler ile Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış7.280.000,005.193,40
En Düşük7.259.000,004.870,00
En Yüksek7.344.992,005.220,00
Kapanış7.275.000,005.170,00
Ağırlıklı Ortalama7.325.158,015.123,30
Toplam İşlem Hacmi (TL)14.545.992.767,35
Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.005,92
Toplam İşlem Adedi91

