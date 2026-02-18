Erdoğan'dan valilere sosyal medya uyarısı: Ölçüyü kaçırıyorsunuz
Metin Akpınar babalık davasını kaybetti. Tazminat ödeyecek

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Şubat 2026 14:59, Son Güncelleme : 18 Şubat 2026 15:01
Oyuncu Metin Akpınar'ın biyolojik kızı tazminat davasını kazandı. Mahkeme, Duygu Nebioğlu lehine 6 milyon TL manevi tazminata hükmetti.

- Metin Akpınar babalık sorumluluğunu yerine getirilmedi

Ünlü sanatçı Metin Akpınar'ın biyolojik kızı olduğu 2 yıl önce mahkeme kararıyla kesinleşen Duygu Nebioğlu'nun, babalık sorumluluğunun yerine getirilmediği gerekçesiyle açtığı manevi tazminat davasında karar çıktı.

Mahkeme, Nebioğlu lehine 6 milyon TL manevi tazminata hükmetti. Kararı değerlendiren Nebioğlu, "Yıllardır yaşadığım o üzüntü ve çocukluk yaralarıma sahip çıkma arzusundan ötürü bu kararı verdik ve verdiğimiz karar doğrultusunda da adaletin yerini bulduğunu düşünüyorum" dedi.

Karar sonrası duygularını dile getiren Duygu Nebioğlu, "Yıllardır yaşadığım o üzüntü ve çocukluk yaralarıma sahip çıkma arzusundan ötürü bu kararı verdik ve verdiğimiz karar doğrultusunda da adaletin yerini bulduğunu düşünüyorum. Emsal bir karar alındı" dedi.

