AK Parti MYK bugün toplanıyor! İşte masadaki kritik konular
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), yılın ilk toplantısı için bugün bir araya geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda, iç ve dış gelişmeler ile parti çalışmalarına ilişkin birçok başlık ele alınacak.
AK Parti MYK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün bir araya geliyor.
Toplantının ana gündem maddeleri arasında "Terörsüz Türkiye" süreci yer alıyor. Bu kapsamda, güvenlik politikaları, sahadaki son durum ve ilgili kurumların yürüttüğü çalışmaların MYK üyeleriyle paylaşılması öngörülüyor.
EKONOMİ POLİTİKALARININ ETKİSİ, ENFLASYONLA MÜCADELE...
MYK'da ekonomi başlığı da gündemin önemli maddeleri arasında bulunuyor.
Uygulanan ekonomi politikalarının etkileri, enflasyonla mücadele süreci, yatırım ve istihdam odaklı adımlar ile vatandaşın ekonomik beklentilerine yönelik değerlendirmeler yapılacağı belirtiliyor.
YEREL YÖNETİMLERDE İZLENECEK YOL HARİTASININ ELE ALINMASI PLANLANIYOR
Yerel yönetimlere ilişkin stratejiler de toplantının başlıkları arasında yer alıyor. Belediyelerin çalışmaları, hizmet performansları ve yerel yönetimlerde izlenecek yol haritasının ele alınması planlanıyor.
Toplantıda vatandaşlardan gelen talep, öneri ve şikayetlerin ele alınması, kamuoyundaki beklentilerin masaya yatırılması bekleniyor.