34 yaşındaki kadın, tartıştığı 20 yaşındaki sevgilisini banyoda öldürdü

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kadın kendi evinde tartıştığı erkek arkadaşını banyoda bıçaklayarak, öldürdü.

Şüpheli kadın polis ekipleri tarafından evde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Selçuklu Mahallesi Uzungöl Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın teras katında yaşanan olayda, F.Z. (34) ile erkek arkadaşı S.C. (20) arasında henüz bilinmeyen sebepten tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine F.Z. banyoda S.C.'yi bıçakladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede S.C.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. F.Z. polis ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alınırken, F.Z.'nin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



