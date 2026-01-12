İnternet yorumları nedeniyle en çok tutuklama yapan ülke İngiltere oldu

Eski adıyla Twitter olan X platformunun sahibi Elon Musk, başta İngiltere olmak üzere birçok ülkeyi içeren bir liste paylaştı.

Milyarder iş insanı Elon Musk, İngiltere hükümetini, X platformunu yapay zeka aracı Grok üzerinden üretilen görseller nedeniyle engelleme tehdidinde bulunmasının ardından "faşist" olmakla suçladı. Musk, Londra yönetiminin ifade özgürlüğünü bastırmaya çalıştığını savundu.

'İNGİLTERE HAPİSHANE ADASI'

Musk, sosyal medyada paylaşılan ve İngiltere'nin dünyada sosyal medya paylaşımları nedeniyle en fazla gözaltı yapan ülke olduğunu öne süren bir grafiği alıntılayıp, "İngiltere hükümeti neden bu kadar faşist?" ifadesini kullandı. İngiltere'yi "ifade özgürlüğünü bastırmakla" suçlayan Musk, ülkeyi "hapishane adası" olarak nitelendirdi. İnternet yorumları nedeniyle en çok tutuklamanın yapıldığı ülkeler listesinde İngiltere ilk sırada. Yasakçı ülkeler listesinin ikinci sırasında Belarus, üçüncü sırasında ise Almanya yer alıyor. Listede 4'üncü sırada yer alan Çin'i ise Türkiye takip ediyor.