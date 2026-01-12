Otobüs otomobili kağıt gibi ezdi: Ölü ve yaralı var

Adıyaman Kahta kara yolunda bir otomobil ile otobüs ile kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil kağıt gibi ezilirken, otomobilde bulunan Mahmut İzci, Zahide İzci ve Yusuf İzci olay yerinde hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 ve polis ekibi sevk edilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.