Meslek liseliler Türk mutfağını Avrupa'ya tanıttı

Beylikdüzü Şehit Şafak Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okulda aldıkları uygulamalı mutfak eğitim sayesinde Uluslararası Gastronomi Yarışması için hazırladıkları 12 farklı tabakla dereceler elde ederek, çeşitli madalyalar kazandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Ocak 2026 12:35, Son Güncelleme : 12 Ocak 2026 12:31
Öğrenciler, Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonunca (TAŞFED) bu yıl 22 kez düzenlenen Uluslararası İstanbul Gastronomi Festivali'ndeki yarışma kapsamında 12 özgün tabak hazırladı. Böylece yarışmada dörder altın, gümüş ile bronz madalyayla önemli başarıya imza atıldı.

Lisede, yiyecek-içecek hizmetleri alanında temel mutfak tekniklerinden dünya mutfağına uzanan geniş bir yelpazede uygulamalı eğitim yapılıyor. Öğrenciler, yalnızca mesleki değil, aynı zamanda kültürel açıdan da donanımlı bireyler olarak yetiştiriliyor.

Ticaret, turizm ve diğer alanlarla entegreli çalışan okul, disiplinler arası yaklaşımıyla öğrencilere hem yurt içinde hem de yurt dışında rekabet edebilecek bilgi ve beceriler kazandırmayı hedefliyor.

Lisenin müdürü Gülbanu Güngör, "Mesleğim altın bileziğim" sloganı etrafında birleşen bir okul olduklarını söyledi.

Öğrencilerin bu sevgi, inanç ve okula bağlılıkla çalıştıklarını, yarışmalardaki başarılarının da aidiyetten kaynaklandığını, ekip çalışması yürüttüklerini ifade eden Güngör, "Okulumuzda 7 alan var. Ticaret ve turizm alanları bu alanlarımızdan. Hepsi birbiriyle ilişkili alanlar. Dolayısıyla komplike bir çalışmayı buradan çıkartma şansımız çok yüksek oluyor. Özveriyle de çalışıyoruz. Amacımız hem yurt içinde hem yurt dışında hem de Türk mutfağında çalıştırabilecek, çalışkan bireyler yetiştirebilecek bir vizyona sahip olmak. Öğretmenlerimiz bu konuda sonsuz bir çaba içindeler." dedi.

Lisenin 12. sınıf öğrencisi Hamza Yaşakan, TAŞFED'in yarışmasına "Döngü" adını verdiği tabağıyla katılarak altın madalya kazandığını dile getirdi.

Yaşakan, tabağını öğretmenlerinin yönlendirmeleriyle hazırladığı süreci aktararak, mesleğe ilgisinin aşçı olan amcasından geldiğini anlattı.

Bu nedenle tercih ettiği bölümde 10. ve 11. sınıflarda katıldığı 6 aylık stajlarla pratik, teorik ve mesleki açıdan önemli deneyimler edindiğini, geçen yıl ERASMUS kapsamında bir yarışmaya katıldıklarını dile getiren Yaşakan, "Yarışmada arkadaşlarımızla birlikte dereceler elde ettik. Ardından hocalarımız bizler için bir ERASMUS programı hazırladı. Sınavlara girdik ve kabul edildik. Fransa'nın Strazburg kentine giderek, 6 öğrenci ve 1 öğretmen eşliğinde 15 günlük bir çalışma programı gerçekleştirdik. Orada hem Fransız mutfağına özgü yemekler yaptık hem de kaldığımız otelde Osmanlı mutfağına ait lezzetleri tanıttık. Aynı zamanda o ülkenin etnik ve yöresel kültürünü de yakından görmüş olduk." diye konuştu.

