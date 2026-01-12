Yapay Zeka Bölümlerinin İlanlarına Dikkat Edilmeli!

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından günümüz dünyasında yaşanan gelişmelere bağlı olarak farklı üniversitelerde yapay zeka temelli birçok lisans ve ön lisans düzeyinde bölüm-programlar peyderpey açılmaya devam etmektedir.

Özellikle, öğrencilerin her geçen gün klasik programlara göre daha çok ilgisini geçen bu bölümlerin üniversitelerdeki akademik kadrolarının yapılandırılması da bir yandan devam etmektedir.

Lisans ve ön lisans düzeyinde sürekli ilana çıkılan bu programlara ne yazık ki az çok ilgisi bulunan herkesin de bir iş kapısı gibi yerleştirildiğini de üzülerek görmekteyiz.

Önceliğin, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği gibi bölümlerde lisans ve lisansüstü eğitim görmüş kişilerin olması beklenirken, bu alanda çok temel düzeyde akademik çalışması veya tecrübesi bulunan kişilerin de kadrolarda istihdam edildiğine şahitlik ediyoruz.

Örneğin, Ankara Üniversitesi tarafından 19 Kasım 2025 tarihli Resmi Gazete'de ilan edilen Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Bölümü Doçent kadrosuna başvuracak adaylarda; "Fizik alanında doçent ünvanı almış olmak. Sağlık ve mikoloji alanlarında derin öğrenme ve açıklanabilir yapay zeka ile çalışmaları olmak." şartı aranmıştır.

Elbette, farklı disiplinlerde eğitim görmüş kişilerin yazılım ve yapay zekaya yönelik çalışmaları bulunabilir. Ancak, bu alanda temelden lisans ve lisansüstü eğitim görmüş kişileri yok saymanın da doğru olmadığını değerlendiriyoruz.

Bundan dolayı, geleceğin meslekleri olarak adlandırılan ve YÖK tarafından özel önem atfedilen lisans ve ön lisans düzeyindeki yapay zeka temelli programların asgari ölçütlerinin her yönüyle belirlenmesinin ve kamuoyuyla paylaşılmasının son derece faydalı olacağına inanıyoruz!