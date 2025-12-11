Cevdet Yılmaz: Ekonomimiz 2025'te 1,5 Trilyon Doları Aşacak
Yılın son faiz kararı bugün açıklanacak

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yılın son faiz kararını bugün açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 40,5'ten yüzde 39,5 seviyesine indirmişti.

11 Aralık 2025
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bugün toplanacak. Saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak.

Ekim ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 40,5'ten yüzde 39,5'e indirilmesine karar verilmişti.

TCMB Başkanı Karahan'dan dezenflasyon vurgusu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, "Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu, talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir" dedi.

"Faiz indirimleri enflasyon kontrol altındayken etkili olabilir"

Kredi faizlerinin enflasyon ve enflasyon beklentilerinden etkilendiğini anlatan Karahan, "Faiz indirimleri ancak enflasyon kontrol altındayken etkili olabilir. Enflasyon beklentileri iyileştikçe kredi ve tahvil faizleri gerilemektedir. Politika faizindeki gerileme piyasa faizlerine yansımaktadır" görüşlerini paylaştı.

Uzun vadeli kredilerin payının sıkılaşma döneminde arttığını bildiren Karahan, şunları söyledi:

"Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu, talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları, enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Adımların büyüklüğü, enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirilmektedir. Enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin bir biçimde ayrışması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır."

