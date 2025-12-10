THY filosunu büyütüyor: 25 adet dar gövde uçak kiralanacak
Türk Hava Yolları (THY), büyüme hedefleri doğrultusunda önemli bir filo genişletme kararı aldı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Yönetim Kurulu AerCap firmasından 25 adet dar gövde uçağın 12 yıl süreyle kiralanmasına karar verdi.
Uçakların 12 yıl süreyle kiralanması ile ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'a açıklamalarda bulunan THY, "Ortaklığımızın tüm paydaşları için yüksek değer üretecek şekilde ortaya koyduğu Stratejik Planı dahilindeki büyüme hedefleri doğrultusunda Yönetim Kurulumuz, AerCap firmasından 2027 ve 2029 yılları arasında teslim alınmak üzere 25 adet dar gövde uçağın 12 yıl süre ile kiralanmasına karar vermiştir. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur" ifadelerini kullandı.