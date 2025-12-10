Fed'in faiz kararı belli oldu
Bakan Uraloğlu açıkladı: 5G'de ilk sinyal 1 Nisan 2026'da
Adliye emanet kasasının soyulmasına ilişkin 5 zanlı tutuklandı
TBMM Genel Sekreterliğinden 'stajyer öğrenciye istismar' iddiasına açıklama
Trafik sigortasında Ocak 2026 aylık azami artış oranı belli oldu
Yerli ve milli KKKA aşışında bir aşama geçildi
Bakan Yumaklı: 'Bütün etleri ithal ediyoruz' algısı doğru değil
Togg, 5 büyükşehirde bayilik sistemine geçiyor
Kartalkaya otel yangınında 9 bakanlık personeline adli kontrol
Görüntüler ortaya çıktı: Güllü'nün kızı firar mı ediyordu?
Bahis soruşturmasında tutuklanan kaleci: İllaki gol yerim ben!
Akkuyu NGS'de kariyer fırsatı: 70 kişi Rusya'ya yüksek lisans için gönderilecek
2026 Resmi Tatil Günleri Belli Oldu: İşte Tatil Takvimi!
Bakan Tunç: Türkiye, Avrupa'nın ve insanlığın yükünü omuzlamıştır
Fatih'te ilkokulda panik anları! Öğrenciler tahliye edildi
İzmir'de CHP'li belediyelerde işçilerin eylemi sürüyor
Elektrikli otomobil pazarının lideri Togg oldu
Memur maaşı zammıyla birlikte bedelli askerlik ücreti de değişecek
45 ilin ihracatı yılın 11 ayında arttı
Asgari ücret maratonu cuma günü başlıyor
Adli emanetlerde banka sistemi uygulanacak
Bakan Yumaklı: Su konusunda belediyeler üzerine düşeni yapmalı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve don uyarısı!
Türkiye'de nüfus alarmı: Türkiye, yaşlı ülkeler sınıfına girdi
2026'da Kira Ağırlığı Düşecek: Enflasyon Daha Düşük Görünecek
Yılın son faiz kararı yarın açıklanacak
Terör tazminat davalarında 60 gün ve 1 yıllık süre şartlarına iptal kararı
Tapuda online azil dönemi başladı
Mehmet Akif Ersoy'un nasıl deşifre olduğu ortaya çıktı
Bakan Kurum: Ülkemizle, milletimizle, liderimizle gurur duyuyoruz
9 yaşındaki çocuktan arkadaşına akran zorbalığı: Kolunu 2 yerden kırdı

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde, 9 yaşındaki bir çocuk 8 yaşındaki arkadaşının kolunu 2 yerinden kırdı. Çocuk ameliyata alınarak koluna platinler takıldı. Savcılık "Çocukların yaşları 12'den küçük olduğu için kovuşturmaya yer yoktur" kararı verdi. Haftalardır çocukları okula gidemeyen aile karara itiraz etti. Suça sürüklenen çocuğa sorulduğunda ise, "beni öğretmene şikayet ettiği için intikamını aldım" dediği ileri sürüldü.

Haber Giriş : 10 Aralık 2025 21:50, Son Güncelleme : 10 Aralık 2025 21:45
9 yaşındaki çocuktan arkadaşına akran zorbalığı: Kolunu 2 yerden kırdı

Olay, geçtiğimiz ay Büyükçekmece Tepecik'te bulunan bir ilkokulda meydana geldi. İddiaya göre 8 yaşındaki Y.K.Ş. okulda bir süredir kendisini rahatsız eden 9 yaşındaki çocuk tarafından darp edilerek kolu ikiye katlandı. Y.K.Ş.'nin 2'ye katlanan kolu 2 ayrı yerinden kırıldı. Öğretmenler Y.K.Ş.'nin ailesini arayarak, 'oğlunuz arkadaşıyla kavga etti duvara çarptı' denildi. Oğlunu okuldan alıp hastaneye götüren anne Songül Gökdemir, oğlunun kolunun 2 ayrı yerinden kırıldığını öğrenip ameliyata alınacağını duyduğunda büyük şok yaşadı. Konuyla ilgili anne Gökdemir savcılığa giderek şikayetçi oldu. Savcılıktan ise 'söz konusu Suça Sürüklenen Çocuğun yaşının 12'den küçük olduğu gerekçesi ile kovuşturmaya yer yoktur' kararı çıktı. Anne Gökdemir karara itiraz ederken mağdur Y.K.Ş. ise haftalardır okula gidemiyor. Eğitimi aksayan çocuğun 2 hafta sonra ise platinlerinin çıkarılması için yeniden ameliyata gireceği öğrenildi.

"Okula gittiğimde oğlum derste oturuyordu. Ambulans çağırılmamıştı"

Yaşanan olayı anlatan Songül Gökdemir, " Arkadaşlarından darbe aldığını biliyordum. Ayrıca Eylül ayından bu yana bir arkadaşının onun kolunu kırmaya çalıştığını söyledi. Ben de 'arkadaşını öğretmene söyle' dedim. Bundan kaçıyordu. O gün de rehber öğretmenine bu arkadaşını şikayet ettiler. Ben işe gittim 1 saat sonra öğretmeni aradı. Oğlunuz arkadaşıyla birbirini itekledi kolunu duvara çarptı gelir misiniz ?' dedi. Kendi imkanımla hastaneye götürdüm. Okula gittiğimde de oğlum derste oturuyordu. Öğretmen ders işliyordu ambulans çağırılmamış. Hastanede kolunda 2 tane kırık olduğunu acilen de ameliyata girmesi gerektiğini öğrendim. 3 gün sonra ameliyata alındı. Kolundaki platinlerden dolayı her gün pansumanı var. 2 hafta sonra tekrar ameliyatı var" dedi.

"Öğretmene şikayet ettiği için kırdım"

Okulun ve karşı tarafın ailesinin şikayetten sonra eve geldiğini ifade eden anne Songül Gökdemir," Dedikleri tek şey 'biz çalışıyoruz ilgilenemiyoruz' oldu. Oğluma bunu yapan 4.sınıflar 3'üncü sınıfların katına inip çete şeklinde kapüşonlarını çekip itiyorlar. Başka çocuklara karşı da merdivenlerden itme var darp etme var. O gün öğrenci geçmiş olsun diye geldiklerinde sordum. Sabah öğretmene şikayet ettiği için intikam almış. Bana böyle söyledi. Kolunu çeviriyor arkaya doğru. Zaten çığlık çığlığa bağırıyor. Oğlumun arkadaşları geliyor. Kamera kayıtları yok çünkü kameranın görmediği yerde olmuş denildi" diye konuştu.

