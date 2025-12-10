Deterjanları birbiriyle karıştırdı, fenalaşıp yaşamını yitirdi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığında görev yapan Hakan Katırcı'nın eşi Ümran Katırcı (34), evinde temizlik yaptığı sırada kullandığı temizlik maddelerinin etkisiyle fenalaştı. İddialara göre genç kadın, temizlik yaparken kullandığı malzemeleri karıştırdı ancak bir süre sonra bu kimyasal maddelerden çıkan gazın etkisi ile solunum sorunu yaşamaya başladı. Fenalaşması üzerine eşini arayarak durumu anlatan Ümran Katırcı, eve gelen eşi tarafından baygın halde bulundu. Hakan Katırcı baygın haldeki eşine kalp masajı yaptı. Eşinin eve çağırdığı ambulansla Trabzon Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 çocuk annesi genç kadın, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ümran Katırcı'nın cenazesi, bugün Fatih Merkez Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Geçit Mahallesi aile kabristanlığında toprağa verildi.