Deterjanları birbiriyle karıştırdı, fenalaşıp yaşamını yitirdi

Fed'in faiz kararı belli oldu
Fed'in faiz kararı belli oldu
Bakan Uraloğlu açıkladı: 5G'de ilk sinyal 1 Nisan 2026'da
Bakan Uraloğlu açıkladı: 5G'de ilk sinyal 1 Nisan 2026'da
Adliye emanet kasasının soyulmasına ilişkin 5 zanlı tutuklandı
Adliye emanet kasasının soyulmasına ilişkin 5 zanlı tutuklandı
TBMM Genel Sekreterliğinden 'stajyer öğrenciye istismar' iddiasına açıklama
TBMM Genel Sekreterliğinden 'stajyer öğrenciye istismar' iddiasına açıklama
Trafik sigortasında Ocak 2026 aylık azami artış oranı belli oldu
Trafik sigortasında Ocak 2026 aylık azami artış oranı belli oldu
Yerli ve milli KKKA aşışında bir aşama geçildi
Yerli ve milli KKKA aşışında bir aşama geçildi
Bakan Yumaklı: 'Bütün etleri ithal ediyoruz' algısı doğru değil
Bakan Yumaklı: 'Bütün etleri ithal ediyoruz' algısı doğru değil
Togg, 5 büyükşehirde bayilik sistemine geçiyor
Togg, 5 büyükşehirde bayilik sistemine geçiyor
Kartalkaya otel yangınında 9 bakanlık personeline adli kontrol
Kartalkaya otel yangınında 9 bakanlık personeline adli kontrol
Görüntüler ortaya çıktı: Güllü'nün kızı firar mı ediyordu?
Görüntüler ortaya çıktı: Güllü'nün kızı firar mı ediyordu?
Bahis soruşturmasında tutuklanan kaleci: İllaki gol yerim ben!
Bahis soruşturmasında tutuklanan kaleci: İllaki gol yerim ben!
Akkuyu NGS'de kariyer fırsatı: 70 kişi Rusya'ya yüksek lisans için gönderilecek
Akkuyu NGS'de kariyer fırsatı: 70 kişi Rusya'ya yüksek lisans için gönderilecek
2026 Resmi Tatil Günleri Belli Oldu: İşte Tatil Takvimi!
2026 Resmi Tatil Günleri Belli Oldu: İşte Tatil Takvimi!
Bakan Tunç: Türkiye, Avrupa'nın ve insanlığın yükünü omuzlamıştır
Bakan Tunç: Türkiye, Avrupa'nın ve insanlığın yükünü omuzlamıştır
Fatih'te ilkokulda panik anları! Öğrenciler tahliye edildi
Fatih'te ilkokulda panik anları! Öğrenciler tahliye edildi
İzmir'de CHP'li belediyelerde işçilerin eylemi sürüyor
İzmir'de CHP'li belediyelerde işçilerin eylemi sürüyor
Elektrikli otomobil pazarının lideri Togg oldu
Elektrikli otomobil pazarının lideri Togg oldu
Memur maaşı zammıyla birlikte bedelli askerlik ücreti de değişecek
Memur maaşı zammıyla birlikte bedelli askerlik ücreti de değişecek
45 ilin ihracatı yılın 11 ayında arttı
45 ilin ihracatı yılın 11 ayında arttı
Asgari ücret maratonu cuma günü başlıyor
Asgari ücret maratonu cuma günü başlıyor
Adli emanetlerde banka sistemi uygulanacak
Adli emanetlerde banka sistemi uygulanacak
Bakan Yumaklı: Su konusunda belediyeler üzerine düşeni yapmalı
Bakan Yumaklı: Su konusunda belediyeler üzerine düşeni yapmalı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve don uyarısı!
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve don uyarısı!
Türkiye'de nüfus alarmı: Türkiye, yaşlı ülkeler sınıfına girdi
Türkiye'de nüfus alarmı: Türkiye, yaşlı ülkeler sınıfına girdi
2026'da Kira Ağırlığı Düşecek: Enflasyon Daha Düşük Görünecek
2026'da Kira Ağırlığı Düşecek: Enflasyon Daha Düşük Görünecek
Yılın son faiz kararı yarın açıklanacak
Yılın son faiz kararı yarın açıklanacak
Terör tazminat davalarında 60 gün ve 1 yıllık süre şartlarına iptal kararı
Terör tazminat davalarında 60 gün ve 1 yıllık süre şartlarına iptal kararı
Tapuda online azil dönemi başladı
Tapuda online azil dönemi başladı
Mehmet Akif Ersoy'un nasıl deşifre olduğu ortaya çıktı
Mehmet Akif Ersoy'un nasıl deşifre olduğu ortaya çıktı
Bakan Kurum: Ülkemizle, milletimizle, liderimizle gurur duyuyoruz
Bakan Kurum: Ülkemizle, milletimizle, liderimizle gurur duyuyoruz
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Deterjanları birbiriyle karıştırdı, fenalaşıp yaşamını yitirdi

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 3 çocuk annesi ev kadını, evde temizlik yaparken kullandığı temizlik malzemelerinin etkisi ile fenalaşarak hayatını kaybetti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Aralık 2025 20:27, Son Güncelleme : 10 Aralık 2025 20:27
Yazdır
Deterjanları birbiriyle karıştırdı, fenalaşıp yaşamını yitirdi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığında görev yapan Hakan Katırcı'nın eşi Ümran Katırcı (34), evinde temizlik yaptığı sırada kullandığı temizlik maddelerinin etkisiyle fenalaştı. İddialara göre genç kadın, temizlik yaparken kullandığı malzemeleri karıştırdı ancak bir süre sonra bu kimyasal maddelerden çıkan gazın etkisi ile solunum sorunu yaşamaya başladı. Fenalaşması üzerine eşini arayarak durumu anlatan Ümran Katırcı, eve gelen eşi tarafından baygın halde bulundu. Hakan Katırcı baygın haldeki eşine kalp masajı yaptı. Eşinin eve çağırdığı ambulansla Trabzon Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 çocuk annesi genç kadın, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ümran Katırcı'nın cenazesi, bugün Fatih Merkez Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Geçit Mahallesi aile kabristanlığında toprağa verildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber