Cevdet Yılmaz: Ekonomimiz 2025'te 1,5 Trilyon Doları Aşacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ekonomisinin 2025 yılı sonunda 1,5 trilyon doların üzerine çıkmasını beklediklerini açıkladı. Yılmaz, Türkiye ile İtalya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin güçlenerek sürdüğünü, iki ülkenin Akdeniz bölgesinde barış, istikrar ve ekonomik akışın korunmasında benzer hassasiyetler taşıdığını vurguladı. 2024 yılında ikili ticaret hacminin 32,2 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaştığını belirten Yılmaz, orta vadeli yeni ticaret hedefinin 40 milyar dolar olarak belirlendiğini ifade etti. Türkiye'nin makroekonomik görünümündeki iyileşmenin ve sürdürülen mali disiplinin uluslararası yatırımcılar için güven ortamı oluşturduğunu dile getirdi.

Türkiye-İtalya Ekonomik İş Birliği ve Ticaret Hacmi

Cevdet Yılmaz, İtalya'nın İstanbul Başkonsolosluğunda düzenlenen "İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği 140. Yıldönümü ve Leonardo da Vinci Ödül Töreni"nde yaptığı konuşmada, Türk ve İtalyan şirketlerine verilen ödülleri tebrik etti. Leonardo da Vinci'nin isminin ödüle ilham vermesinin sembolik önemine değinen Yılmaz, iki ülke girişimcilerinin yaratıcılık, tasarım ve teknoloji alanındaki başarılarının ortaklığın geleceği açısından umut verici olduğunu söyledi.

Ortaklıkta Stratejik Alanlar

Yeşil dönüşüm

Dijitalleşme

Akıllı üretim teknolojileri

Sürdürülebilir sanayi

Savunma teknolojileri

Yenilenebilir enerji ekipmanları

Akıllı hareketlilik çözümleri

Tarihi ve Diplomatik İlişkiler

Türkiye ve İtalya'nın Akdeniz'de yüzyıllara dayanan ortak bir geçmişe sahip olduğunu belirten Yılmaz, iki ülkenin diplomatik ilişkilerinin 170'inci yılına ulaştığını, halklar arasındaki etkileşimin ise çok daha eskiye dayandığını ifade etti. Ortak Akdeniz kültürü, deniz ticareti ve zanaatkarlık geleneğinin iki ülke arasında doğal bir yakınlık oluşturduğunu vurguladı.

Ekonomik Veriler ve Yatırımlar

2024 yılında ikili ticaret hacmi 32,2 milyar dolar ile rekor kırdı.

ile rekor kırdı. Orta vadeli ticaret hedefi 40 milyar dolar olarak belirlendi.

olarak belirlendi. Türkiye'de 1600'ün üzerinde İtalyan sermayeli firma faaliyet gösteriyor.

faaliyet gösteriyor. 2002-2024 döneminde İtalya'dan Türkiye'ye yapılan doğrudan yatırımlar yaklaşık 5,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

seviyesinde gerçekleşti. Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması ve Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması yürürlükte bulunuyor.

Küresel Ekonomik Ortam ve Türkiye'nin Konumu

Küresel düzeyde belirsizliklerin arttığı bir dönemde ikili ilişkilerin öneminin arttığını belirten Yılmaz, Türkiye'nin ekonomik istikrarı, öngörülebilir para politikası ve güçlü mali disiplin çerçevesinin uluslararası yatırımcılar için uzun vadeli güven sağladığını söyledi. Uluslararası Para Fonu (IMF) projeksiyonlarına göre Türkiye'nin 2025 yılında dünyanın 16'ncı büyük ekonomisi olmasının beklendiğini, satın alma gücü paritesine göre ise 11'inci büyük ekonomi konumuna yükseleceğini ifade etti. Dünya Bankası sınıflandırmasına göre ise Türkiye'nin ilk kez yüksek gelirli ülkeler sınıfına girmesi öngörülüyor.

Ticari ve Endüstriyel İş Birlikleri

Baykar ile Piaggio Aerospace arasında havacılık ve savunma sanayii alanında iş birliği görüşmeleri yürütülüyor.

arasında havacılık ve savunma sanayii alanında iş birliği görüşmeleri yürütülüyor. Saipem ile Türkiye Petrolleri arasındaki iş birliğiyle Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'ndan geçen doğal gaz deniz altı boru hattı kuruldu.

arasındaki iş birliğiyle Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'ndan geçen doğal gaz deniz altı boru hattı kuruldu. Roma'da düzenlenen Türkiye İtalya İş Forumu kapsamında 150'nin üzerinde ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi ve birçok alanda mutabakat zaptı imzalandı.

Avrupa Birliği ile İlişkiler ve Gelecek Perspektifi

Cevdet Yılmaz, Avrupa Birliği'nin (AB) karşı karşıya olduğu jeopolitik gerilimler ve ekonomik rekabet ortamında Türkiye-AB ilişkilerinin her iki taraf için de stratejik önem taşıdığını belirtti. Türkiye-İtalya ilişkilerinin Avrupa ile ilişkilerde köprü rolü üstlenebileceğini vurgulayan Yılmaz, bazı ülkelerin kendi menfaatleri doğrultusunda AB'yi kullanmalarının engellenmesi gerektiğini ifade etti.

Tören Katılımcıları ve Ödüller

Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu

Pirelli Türkiye CEO'su Gian Paolo Gatti Comini

İstanbul Valisi Davut Gül

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi

İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği Başkanı Stefano Kaslowski

Türk ve İtalyan iş dünyasının temsilcileri



