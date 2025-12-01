11 Aralık 2025'ten önemli gündem başlıkları.

KDK devreye girdi: Kaydı silinen öğrenci yeniden yurda yerleştirildi
KDK devreye girdi: Kaydı silinen öğrenci yeniden yurda yerleştirildi
Sinpaş YTS ile taksitini seç, peşinatsız ve faizsiz kolayca arabana sahip ol!
Sinpaş YTS ile taksitini seç, peşinatsız ve faizsiz kolayca arabana sahip ol!
Sponsorlu İçerik
Ali Yalçın'dan 'kariyer zammı' açıklaması: Adaletsizliği büyütür!
Ali Yalçın'dan 'kariyer zammı' açıklaması: Adaletsizliği büyütür!
Fed'in faiz kararı belli oldu
Fed'in faiz kararı belli oldu
Bakan Uraloğlu açıkladı: 5G'de ilk sinyal 1 Nisan 2026'da
Bakan Uraloğlu açıkladı: 5G'de ilk sinyal 1 Nisan 2026'da
Adliye emanet kasasının soyulmasına ilişkin 5 zanlı tutuklandı
Adliye emanet kasasının soyulmasına ilişkin 5 zanlı tutuklandı
TBMM Genel Sekreterliğinden 'stajyer öğrenciye istismar' iddiasına açıklama
TBMM Genel Sekreterliğinden 'stajyer öğrenciye istismar' iddiasına açıklama
Trafik sigortasında Ocak 2026 aylık azami artış oranı belli oldu
Trafik sigortasında Ocak 2026 aylık azami artış oranı belli oldu
Yerli ve milli KKKA aşışında bir aşama geçildi
Yerli ve milli KKKA aşışında bir aşama geçildi
Bakan Yumaklı: 'Bütün etleri ithal ediyoruz' algısı doğru değil
Bakan Yumaklı: 'Bütün etleri ithal ediyoruz' algısı doğru değil
Togg, 5 büyükşehirde bayilik sistemine geçiyor
Togg, 5 büyükşehirde bayilik sistemine geçiyor
Kartalkaya otel yangınında 9 bakanlık personeline adli kontrol
Kartalkaya otel yangınında 9 bakanlık personeline adli kontrol
Görüntüler ortaya çıktı: Güllü'nün kızı firar mı ediyordu?
Görüntüler ortaya çıktı: Güllü'nün kızı firar mı ediyordu?
Bahis soruşturmasında tutuklanan kaleci: İllaki gol yerim ben!
Bahis soruşturmasında tutuklanan kaleci: İllaki gol yerim ben!
Akkuyu NGS'de kariyer fırsatı: 70 kişi Rusya'ya yüksek lisans için gönderilecek
Akkuyu NGS'de kariyer fırsatı: 70 kişi Rusya'ya yüksek lisans için gönderilecek
2026 Resmi Tatil Günleri Belli Oldu: İşte Tatil Takvimi!
2026 Resmi Tatil Günleri Belli Oldu: İşte Tatil Takvimi!
Bakan Tunç: Türkiye, Avrupa'nın ve insanlığın yükünü omuzlamıştır
Bakan Tunç: Türkiye, Avrupa'nın ve insanlığın yükünü omuzlamıştır
Fatih'te ilkokulda panik anları! Öğrenciler tahliye edildi
Fatih'te ilkokulda panik anları! Öğrenciler tahliye edildi
İzmir'de CHP'li belediyelerde işçilerin eylemi sürüyor
İzmir'de CHP'li belediyelerde işçilerin eylemi sürüyor
Elektrikli otomobil pazarının lideri Togg oldu
Elektrikli otomobil pazarının lideri Togg oldu
Memur maaşı zammıyla birlikte bedelli askerlik ücreti de değişecek
Memur maaşı zammıyla birlikte bedelli askerlik ücreti de değişecek
45 ilin ihracatı yılın 11 ayında arttı
45 ilin ihracatı yılın 11 ayında arttı
Asgari ücret maratonu cuma günü başlıyor
Asgari ücret maratonu cuma günü başlıyor
Adli emanetlerde banka sistemi uygulanacak
Adli emanetlerde banka sistemi uygulanacak
Bakan Yumaklı: Su konusunda belediyeler üzerine düşeni yapmalı
Bakan Yumaklı: Su konusunda belediyeler üzerine düşeni yapmalı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve don uyarısı!
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve don uyarısı!
Türkiye'de nüfus alarmı: Türkiye, yaşlı ülkeler sınıfına girdi
Türkiye'de nüfus alarmı: Türkiye, yaşlı ülkeler sınıfına girdi
2026'da Kira Ağırlığı Düşecek: Enflasyon Daha Düşük Görünecek
2026'da Kira Ağırlığı Düşecek: Enflasyon Daha Düşük Görünecek
Yılın son faiz kararı yarın açıklanacak
Yılın son faiz kararı yarın açıklanacak
Terör tazminat davalarında 60 gün ve 1 yıllık süre şartlarına iptal kararı
Terör tazminat davalarında 60 gün ve 1 yıllık süre şartlarına iptal kararı
Ana sayfaHaberler Siyasi

11 Aralık 2025'ten önemli gündem başlıkları

11 Aralık 2025'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Aralık 2025 00:01, Son Güncelleme : 11 Aralık 2025 00:03
Yazdır
11 Aralık 2025'ten önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen "5. Finansın Geleceği Zirvesi"nin açılışına katılacak.

(İstanbul/09.00)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu ile görüşecek.

(Ankara/13.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulunda, Milli Savunma Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2026 yılı bütçeleri görüşülecek.

(TBMM/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısında aldığı faiz kararı ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(İstanbul/14.00/14.30)

2- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini yayımlayacak.

(İstanbul/14.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılına ilişkin il bazında gayrisafi yurt içi hasıla verilerini, ekim ayı ticaret satış hacim endeksi ile ciro endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 10 ilden 2000 gencin katılımıyla düzenlenecek Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı Katılım Belgesi Teslim Programı'na katılacak.

(Ankara/12.30)

2- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin altıncı haftasında Norveç'in Brann takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Bergen/23.00)

3- Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin beşinci haftasında Yunan ekibi AEK'i ağırlayacak.

(Samsun/20.45)

4- Basketbol Avrupa Ligi'nin 15. haftasında Anadolu Efes, İspanya'nın Valencia Basket ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Valensiya/22.30)

5- FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu ilk maçlarında Emlak Konut, İspanya'nın Perfumerias Avenida, Beşiktaş BOA ise Macaristan'ın Sopron Basket takımını konuk edecek. Çimsa ÇBK Mersin, deplasmanda Romanya'nın Rapid Bükreş ekibiyle karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.00/20.00/Bükreş/20.00)

6- Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftası, Türk Hava Yolları-Aydın Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe Medicana-VakıfBank ve Zerenspor Galatasaray Daikin maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/15.00/19.30/Ankara/18.00)

7- Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'de 17. haftanın kapanış maçında Rize Belediyespor ile Spor Toto karşı karşıya gelecek.

(Rize/14.00)

8- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 12. haftasından ertelenen maçta Balıkesir Büyükşehir Belediyespor ile MKE Ankaragücü karşılaşacak.

(Balıkesir/19.00)

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber