Bakan Uraloğlu açıkladı: 5G'de ilk sinyal 1 Nisan 2026'da

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM Genel Kurulunda, Bakanlığının 2026 yılı bütçesine ilişkin sunumunda, 2002'den bugüne kadar ulaştırma ve haberleşme alanlarında Türkiye'nin gelişimine yön veren ve geleceğine değer katan birçok yatırımı kararlılıkla hayata geçirdiklerini belirtti.

Yatırım programlarındaki 2 bin 171 projenin toplam büyüklüğünün 5,2 trilyon liraya ulaştığını aktaran Uraloğlu, vizyonlarının, insan ve çevre odaklı, akıllı ve güvenli entegre ulaştırma sistemleri ile hızlı iletişim ağlarıyla dünyada öncü olmak olduğunu vurguladı.

Bakan Uraloğlu, tüm ulaşım segmentlerini tek bir sistem olarak ele aldıklarını, verimlilik, güvenlik ve çevre hassasiyetini bir araya getirdiklerini ifade etti.

Bisiklet yollarını yaygınlaştırdıklarını, güneş enerjisi santralleri ve ekolojik köprülerle karbon ayak izini sistematik azalttıklarını dile getiren Uraloğlu, dikilen 97 milyon fidanla da gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakma kararlılığını yansıttıklarını kaydetti.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde altyapı hamleleri, kriz çözme kabiliyeti, yapıcı diplomasisi ve güven inşa eden yaklaşımıyla "jeostratejik bir barış ve güven adası" haline geldiğine işaret eden Uraloğlu, "Bu nedenle artık sadece 'Türkiye'siz koridor olmaz' demiyor, aynı zamanda 'Türkiye'siz güvenlik ve istikrar da olmaz' diyoruz. Türkiye yalnızca bir geçiş noktası değil, Avrasya lojistiğinde istikamet belirleyen, barış yanlısı ve istikrarlı bir merkezdir." diye konuştu.

Uraloğlu, Orta Koridor'u güçlendireceklerini vurgulayarak, Asya'dan Avrupa'ya uzanan bu koridorun kısa ve güvenli ticaret güzergahı olduğunu belirtti.

Deniz yoluyla 45 güne varan uluslararası nakliye sürelerini, Türkiye üzerinden demiryoluyla 18 güne indirdiklerini aktaran Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesini "Türkiye'nin lojistik gücünü zirveye taşıyacak tarihi bir hamle" olarak nitelendirdi.

- "Türkiye, ticaretin rotasını çizen, yönünü tayin eden büyük bir ülkedir"

"Türkiye, sadece üzerinden geçilen bir köprü değil, ticaretin rotasını çizen, yönünü tayin eden büyük bir ülkedir." ifadesini kullanan Uraloğlu, son 23 yılda ulaştırma ve haberleşme alanında kamu-özel işbirliği de dahil yaklaşık 300 milyar dolarlık yatırımı hayata geçirdiklerini dile getirdi.

Uraloğlu, 4 sektörde tamamlanan 71 kamu-özel işbirliği projesinin yatırım büyüklüğünün 51 milyar dolar olduğunu bildirerek, kamu-özel işbirliği modeliyle, projeleri süresinden önce bitirerek devletin elini güçlendirdiklerini vurguladı.

Kamu-özel işbirliği projelerinin tümünün işletme süreleri tamamlanıp devlete geçtiğinde Bakanlığın yatırım projesinden daha fazla proje elde edileceğini kaydeden Uraloğlu, ulaştırma yatırımlarında stratejik gördükleri demiryollarının yatırım payını yüzde 50'nin üzerine çıkardıklarını belirtti.

Bakan Uraloğlu, 2028'de demir yolu ağının 17 bin 287 kilometreye, 12 olan lojistik merkezi sayısını 25'e çıkarmayı planladıklarını, 2028'e kadar doğrudan hızlı trenle bağlanan il sayısını 11'den 27'ye yükseltmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Demir yolu ağında çalışacak her bir aracı, her bir bileşeni yerli ve milli imkanlarla üretmek için çalıştıklarının altını çizen Uraloğlu, şöyle devam etti:

"E5000 milli elektrikli lokomotifi, milli elektrikli tren ve banliyö tren setlerimizi seri üretime aldık. Milli Hızlı Tren Setimizin de üretimine başladık. İlk üçünü üretiyoruz, dördüncüsü de 225 kilometre/saat hıza sahip Türkiye'nin yerli ve milli hızlı tren setini de önümüzdeki aylarda raylara indirmiş olacağız. Yıl sonuna kadar 10'uncu elektrikli tren setini TCDD Taşımacılık'a, 8'inci milli banliyö tren setini de Gaziray'a, Gaziantep Büyükşehir Belediyemize teslim etmiş olacağız."

Bu yıl TÜRASAŞ bünyesindeki Sakarya Hızlı Tren Fabrikasını da tamamlayarak hizmete sunacaklarını bildiren Uraloğlu, "2028 yılına kadar Ankara-İzmir hızlı tren yolunu, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren hattını, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli hızlı tren hattının tamamını, Halkalı-Kapıkule hızlı tren hattının tamamını, Yerköy-Kayseri hızlı tren hattını, Karaman-Ulukışla hızlı tren hattını ve başlamış olduğumuz Kırıkkale-Çorum kesimini tamamlamayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, 1036 kilometrelik kent içi raylı sistem ağının 434 kilometresini Bakanlık olarak inşa ettiklerini, 122 kilometrelik yeni hat yapımlarının sürdüğünü anlattı.

- "Gelecek nesillerimize de daha temiz bir gökyüzü bırakacağız"

Kara yollarındaki bölünmüş yol ağının, sözlerini tutarak 30 bin 14 kilometreye yükseltildiğini dile getiren Uraloğlu, dünyanın çevresinin 4'te 3'ü uzunlukta bölünmüş yolu tamamladıklarını bildirdi.

Bölünmüş yollarla tasarruf sağlandığının altını çizen Bakan Uraloğlu, "Aynı zamanda 1 milyon yetişkin ağacın bir yılda temizleyebileceği kadar, yani 6,3 milyon ton karbon emisyonunu da atmosferimizden bertaraf etmiş olduk. Gelecek nesillerimize de daha temiz bir gökyüzü bırakacağız." şeklinde konuştu.

Uraloğlu, trafik verilerinin gerçek zamanlı analiz edilmesinin, otonom araçlara uygun koridorların oluşturulması ve sensör tabanlı yönetim altyapılarının trafik hareketliliğini daha güvenli ve verimli hale getirdiğini vurguladı.

Kara yolu güvenliğine yönelik çalışmaları anlatan Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Kara yolu güvenliğini artırmak için yol altyapımızı sürücünün davranışını yönlendirecek şekilde güçlendiriyoruz. Kaçış rampaları, sarsma bantları, adaptif kavşakları hayata geçiriyoruz. Ankara-Eskişehir yolu, Ankara-Nallıhan yolu ve Trabzon-Gümüşhane yollarında hayata geçirdiğimiz 'Melodili Yol Uygulaması'yla da trafik güvenliğini artırdık ve yollara da keyif kattık. 2003'te ülkemizde 26 olan aktif havalimanı sayısını 58'e ulaştırdık. Her yıl ortalama 1,4 havalimanını hizmete açarak, gökyüzünde sınır tanımayan bir Türkiye inşa ettik. Yozgat Havalimanı ve Bayburt-Gümüşhane Bölgesel havalimanları ile bu sayı 60'a çıkacak. Onları da seneye bitiriyoruz."

-"İz bırakan, üreten ve söz sahibi olan bir ülkeyiz"

Türkiye'nin uluslararası denizcilik arenasındaki yerini ön sıralara taşıyarak gurur verici başarılara devam ettiklerini dile getiren Uraloğlu, denizcilik sektöründe bölgesel bir güç olmanın ötesine geçildiğinin altını çizdi.

Bakan Uraloğlu, haberleşme alanında da önemli adımlar attıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Geçen yıl TÜRKSAT 6A'yı uyduya gönderdik, bu sene de hizmete almıştık. Böylece bir hayali daha gerçeğe ulaştırmış olduk. Sırada TÜRKSAT 7A var, çalışmalarına da başlıyoruz, bunu da gerçekleştireceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı uzayda da taçlandıracağız, buna söz verdik, bu sözü de tutacağız. Uzay artık sadece bir hayal değil, orada bayrağımızı dalgalandıran, iz bırakan, üreten ve söz sahibi olan bir ülkeyiz. Türkiye, dijitalleşme yolculuğunda yeni bir sayfaya daha geçmektedir. 5G teknolojisini ülkemizde devreye alarak mobil iletişimde hız, kapasite ve hizmet kalitesini çağın gerekleriyle buluşturuyoruz. Bu geçişle birlikte iletişim hızımız yaklaşık 10 kat artmış olacak. 1 Nisan 2026'da 5G sinyali ile ülkemizi tanıştıracağız ve 2 yıl içerisinde bunu tüm ülkemizde yaygınlaştırmış olacağız."