2026'da Kira Ağırlığı Düşecek: Enflasyon Daha Düşük Görünecek

Ekonomim Gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, TÜİK'in 2026 yılında devreye alacağı yeni TÜFE ağırlıklandırma sistemini değerlendirdi. Aktaş'a göre, Avrupa Komisyonu kararları doğrultusunda yapılacak teknik düzenleme, kira kaleminin tüketici enflasyonu içindeki payını aşağı çekecek. Bu değişiklik ölçüm yönteminden kaynaklanacak olsa da, enflasyonun "daha düşük görünmesi" sonucunu doğuracak.

Ağırlıklar GSYH'ye Göre Belirlenecek

TÜİK, 30 Ekim'de yaptığı açıklamada 2026'dan itibaren TÜFE ağırlıklarının, hanehalkı bütçe anketi yerine ulusal hesaplardaki hanehalkı tüketim harcamaları esas alınarak belirleneceğini duyurmuştu. Bu sistemde GSYH verilerine göre hesaplanan nihai tüketim harcamaları baz alınacak.

Mevcut TÜFE sepetinde izafi kira yer almıyor. Aynı durum 2026 için de geçerli olacak. Ancak GSYH kalemlerinde izafi kira bulunduğundan, yeni yöntemde bu kalemin çıkarılması kira payının düşmesine neden olacak.

Kira Ağırlığı Ne Kadar Gerileyecek?

Mevcut TÜFE'de kira ağırlığı yüzde 6,8 düzeyinde bulunuyor. Normal şartlarda 2025'teki yüksek kira artışları nedeniyle bu oranın 2026'da yükselmesi beklenirdi. Ancak yeni yöntem nedeniyle kira payının artmak yerine düşeceği kesinleşmiş durumda.

GSYH'de konut harcamalarının payı 2024 yılında yüzde 15,85 olarak görünüyor. Bunun önemli bir kısmını izafi kira oluşturuyor. Bu kalem çıkartıldığında, reel kiraya düşen payın mevcut yüzde 6,8'lik seviyenin altına inebileceği değerlendiriliyor. Aktaş, bu düşüşün "yarı yarıya" bir gerilemeyle yüzde 3,5 - 4,0 bandına kadar inebileceğini vurguluyor; ancak kesin oran henüz bilinmiyor.

Vatandaş Açısından Tartışmalı Bir Sonuç

Kira payının düşmesi, enflasyon hesaplamasında teknik bir düzenleme olsa da kamuoyu açısından karmaşık bir tablo oluşturacak. Aktaş'a göre vatandaş zaten TÜFE ağırlıklarının harcama davranışlarını tam yansıtmadığına inanıyor. Bu nedenle, "kira ağırlığı düştü" sonucunun kamuoyunda ikna edici bulunması zor olacak.

Enflasyon Hedefi İçin Ne Anlama Geliyor?

2026 enflasyonunun hangi seviyeye gerileyebileceği, yüzde 16'lık hedefe ne ölçüde yaklaşılacağı tartışılsa da, bu teknik düzenleme manşet enflasyonun olduğundan daha düşük görünmesine katkı sağlayacak.

Aktaş yazısını şu değerlendirmeyle özetliyor:

"Yeni ağırlıklandırma yapısı 2026'da TÜFE'de gerçek kiranın ağırlığını aşağı çekecek, bu da manşet enflasyonun daha düşük görünmesi gibi bir sonuç doğuracak."