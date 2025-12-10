Dolar 42,60 TL'ye yükseldi
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 42,60 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Aralık 2025 17:19, Son Güncelleme : 10 Aralık 2025 17:21
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|42,5930
|42,5940
|42,6020
|42,6030
|Avro
|49,5970
|49,5980
|49,6270
|49,6280
|Sterlin
|56,7400
|56,7500
|56,8270
|56,8370
|İsviçre frangı
|52,8830
|52,8930
|53,0920
|53,1020
|ANKARA
|ABD doları
|42,5630
|42,6430
|42,5720
|42,6520
|Avro
|49,5570
|49,6370
|49,5870
|49,6670
|Sterlin
|56,6800
|56,8900
|56,7670
|56,9770