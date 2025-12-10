Dolar 42,60 TL'ye yükseldi

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 42,5930 42,5940 42,6020 42,6030 Avro 49,5970 49,5980 49,6270 49,6280 Sterlin 56,7400 56,7500 56,8270 56,8370 İsviçre frangı 52,8830 52,8930 53,0920 53,1020 ANKARA ABD doları 42,5630 42,6430 42,5720 42,6520 Avro 49,5570 49,6370 49,5870 49,6670 Sterlin 56,6800 56,8900 56,7670 56,9770