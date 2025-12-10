Terör tazminat davalarında 60 gün ve 1 yıllık süre şartlarına iptal kararı
Terör tazminat davalarında 60 gün ve 1 yıllık süre şartlarına iptal kararı
Tapuda online azil dönemi başladı
Tapuda online azil dönemi başladı
Mehmet Akif Ersoy'un nasıl deşifre olduğu ortaya çıktı
Mehmet Akif Ersoy'un nasıl deşifre olduğu ortaya çıktı
Bakan Kurum: Ülkemizle, milletimizle, liderimizle gurur duyuyoruz
Bakan Kurum: Ülkemizle, milletimizle, liderimizle gurur duyuyoruz
Bakan Tunç'tan İBB soruşturması açıklaması: İddianame boş demeyin
Bakan Tunç'tan İBB soruşturması açıklaması: İddianame boş demeyin
TÜİK açıkladı: Enflasyon hesaplamasına Avrupa standardı geliyor!
TÜİK açıkladı: Enflasyon hesaplamasına Avrupa standardı geliyor!
Bakan Tunç açıkladı: Noter yardımcılığı kurumu ihdas edilecek
Bakan Tunç açıkladı: Noter yardımcılığı kurumu ihdas edilecek
Dev bankadan uyarı: Altın çok şişti, her an patlayabilir!
Dev bankadan uyarı: Altın çok şişti, her an patlayabilir!
Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'a çoklu organ yetmezliği teşhisi
Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'a çoklu organ yetmezliği teşhisi
Türkiye'de nüfus alarmı: Türkiye, yaşlı ülkeler sınıfına girdi
Türkiye'de nüfus alarmı: Türkiye, yaşlı ülkeler sınıfına girdi
Antalya'daki kadro kurnazlığı Sayıştay raporuna girdi
Antalya'daki kadro kurnazlığı Sayıştay raporuna girdi
EPDK taslağı hazırladı: Elektrikli araç şarjında saat ve konuma göre indirim dönemi!
EPDK taslağı hazırladı: Elektrikli araç şarjında saat ve konuma göre indirim dönemi!
Meteorolojinin kış öngörüsü: Bu yıl daha az kar yağacak!
Meteorolojinin kış öngörüsü: Bu yıl daha az kar yağacak!
Bakan Tunç: Adli emanetlerle ilgili teftiş süreci başlattık
Bakan Tunç: Adli emanetlerle ilgili teftiş süreci başlattık
En çok işçi aranan ilk 10 meslek açıklandı
En çok işçi aranan ilk 10 meslek açıklandı
'Elektrik faturalarında destek yeniden düşebilir'
'Elektrik faturalarında destek yeniden düşebilir'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsan hak ve onurunu savunuyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsan hak ve onurunu savunuyoruz
AVM, stat ve iş yerlerine 'şok cihazı' şartı geliyor
AVM, stat ve iş yerlerine 'şok cihazı' şartı geliyor
Türkiye, Demir Yolu Projeleri İçin 350 Milyon Euro Finansman Aldı
Türkiye, Demir Yolu Projeleri İçin 350 Milyon Euro Finansman Aldı
22 hakem ve 27 futbolcu daha PFDK'ya sevk edildi
22 hakem ve 27 futbolcu daha PFDK'ya sevk edildi
Motorlu taşıtlar 2024'te 383 milyar kilometre yol yaptı
Motorlu taşıtlar 2024'te 383 milyar kilometre yol yaptı
Maçlar iptal edilir mi?
Maçlar iptal edilir mi?
Sezaryen rekor kırdı! Tercih sebebi dikkat çekti
Sezaryen rekor kırdı! Tercih sebebi dikkat çekti
Okullarda Görünmez Akran Zorbalığı Artıyor
Okullarda Görünmez Akran Zorbalığı Artıyor
'Vatandaşlık maaşı' uygulaması geliyor! Cevdet Yılmaz tarih verdi
'Vatandaşlık maaşı' uygulaması geliyor! Cevdet Yılmaz tarih verdi
AK Parti'de yılın son MYK'sı! Kritik başlıklar masada
AK Parti'de yılın son MYK'sı! Kritik başlıklar masada
Yabancı Öğretmene 5 Kat Maaş! Lisede Eşitsizlik İsyanı
Yabancı Öğretmene 5 Kat Maaş! Lisede Eşitsizlik İsyanı
2 kulüp başkanının 'beraberlik' için anlaştığı belirlendi
2 kulüp başkanının 'beraberlik' için anlaştığı belirlendi
Otellere 'kimlik' düzenlemesi: Kimlik fotokopisi alınmayacak
Otellere 'kimlik' düzenlemesi: Kimlik fotokopisi alınmayacak
Asgari ücret maratonu başlıyor
Asgari ücret maratonu başlıyor
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Tapuda online azil dönemi başladı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, milyonlarca tapu sahibini yakından ilgilendiren yeni uygulamayı devreye aldı. Buna göre taşınmaz satış izni veren vekaletnamelerin iptali ile ilgili önemli bir adım atıldı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 10 Aralık 2025 00:19, Son Güncelleme : 10 Aralık 2025 00:23
Yazdır
Tapuda online azil dönemi başladı

Çalışmanın gerekçesinde vekalet veren tarafından vekilin azledildiğinin bildirilmesinin yeterli olduğuna, karşı tarafın bu hususta bir onay vermesine ihtiyaç bulunmadığına dikkat çekildi.

Buna ilişkin Türkiye Azil Sistemi devreye alındı. Bu sistemle webtapu veya herhangi bir tapu müdürlüğünden aziller siciline işlenen azillerin tüm tapu müdürlükleri tarafından görülmesinin ve sorgulanmasının sağlandığı vurgulandı.

1 OCAK 2023 TARİHİNE DİKKAT!

1 Ocak 2023'ten önce verilen vekaletnamelerin tapu müdürlüklerine başvurarak, bu tarihten sonraki vekaletnamelerin ise müdürlüklerin yanı sıra webtapu üzerinden de iptal edilebileceği ifade edildi.

YENİ SİSTEM NASIL OLACAK?

Peki tapuda yeni sistem nasıl olacak? Uygulamada amaçlanan ne? Konuyla ilgili tüm detayları milliyet.com.tr'ye açıklayan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı şu ifadeleri kullandı: "Azil, vekaletteki bir yetkinin iptal edilmesi demektir. Vekalet veren kişinin, vekalet verdiği kişinin yetkisini iptal etmesine azil denilir. Aziller sicil defteri adıyla tapu dairelerinde kayıtlar tutuluyor. Vekalet veren, verdiği vekaleti noterden ya da konsolosluktan bizzat gidip iptal edebiliyor ya da işlem yapılacak tapu dairesinin aziller siciline yazılmasını istiyor. Bu vekaletin işlem yapılmasını bu şekilde engelleyebiliyor.

'ARTIK E-DEVLET'TEN VEKALETLERİ GÖREBİLECEKLER'

Yeni yapılan düzenleme aslında şöyle bir imkan sağladı. Türkiye Aziller Sicil Sistemi aracılığı ile noter ya da konsoloslukta verilen vekaletler webtapu üzerinden iptal edilebilecek. Vatandaşlar e-Devlet'e girdiklerinde kişi vekaletleri adıyla başkalarına verdikleri vekaletleri görebiliyor olacaklar. Verdikleri bu vekaletleri ne zaman, kime vermişler? Süreli, mi süresiz mi verilmiş? Bunları takip edebilecekler.

Vatandaşlar e-Devlet'ten vekalet kontrollerini yaptıktan sonra eğer geçerli değilse yeni sistem aracılığı ile bunu gördükten sonra webtapu üzerinden azletmeyle ilgili işlemleri yapabilecekler.

Noterlik ya da konsolosluklardan vermiş olunan vekaletler de vatandaşlar e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan Kişisel Vekaletnameleri Sorgulama Hizmeti üzerinden ulaşabilirler.

Tapu müdürlüklerine bizzat yapılan azil başvuruları doğrudan da karşılanır. Webtapu sistemi üzerinden de azil işlemi yapabilir. 01.01.2023 öncesi vekaletnamelerde hem fiziki aziller sicili hem elektronik kayıtlar kontrol edilecek. 01.01.2023 sonrası vekaletnamelerde yalnızca elektronik kontrol ile işlem yapılacak.

UYGULAMA İLE AMAÇLANAN NE?

Vekaleten işlem, gayrimenkul sektöründe en çok karşılaşılan işlem türlerinden biridir. Bu nedenle azil işlemlerinin anlık olarak tüm tapu müdürlüklerinde görünür hale gelmesi hem malikleri hem de işlem taraflarını koruyan çok önemli bir adımdır. Webtapu üzerinden veya tapu müdürlüğüne bizzat yapılan azillerin otomatik olarak sicile islenmesi, sahtecilik girişimlerini ve hak kayıplarını büyük ölçüde önleyecektir."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber