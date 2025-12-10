45 ilin ihracatı yılın 11 ayında arttı
45 ilin ihracatı yılın 11 ayında arttı
Asgari ücret maratonu cuma günü başlıyor
Asgari ücret maratonu cuma günü başlıyor
Adli emanetlerde banka sistemi uygulanacak
Adli emanetlerde banka sistemi uygulanacak
Bakan Yumaklı: Su konusunda belediyeler üzerine düşeni yapmalı
Bakan Yumaklı: Su konusunda belediyeler üzerine düşeni yapmalı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve don uyarısı!
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve don uyarısı!
Türkiye'de nüfus alarmı: Türkiye, yaşlı ülkeler sınıfına girdi
Türkiye'de nüfus alarmı: Türkiye, yaşlı ülkeler sınıfına girdi
2026'da Kira Ağırlığı Düşecek: Enflasyon Daha Düşük Görünecek
2026'da Kira Ağırlığı Düşecek: Enflasyon Daha Düşük Görünecek
Yılın son faiz kararı yarın açıklanacak
Yılın son faiz kararı yarın açıklanacak
Terör tazminat davalarında 60 gün ve 1 yıllık süre şartlarına iptal kararı
Terör tazminat davalarında 60 gün ve 1 yıllık süre şartlarına iptal kararı
Tapuda online azil dönemi başladı
Tapuda online azil dönemi başladı
Mehmet Akif Ersoy'un nasıl deşifre olduğu ortaya çıktı
Mehmet Akif Ersoy'un nasıl deşifre olduğu ortaya çıktı
Bakan Kurum: Ülkemizle, milletimizle, liderimizle gurur duyuyoruz
Bakan Kurum: Ülkemizle, milletimizle, liderimizle gurur duyuyoruz
Bakan Tunç'tan İBB soruşturması açıklaması: İddianame boş demeyin
Bakan Tunç'tan İBB soruşturması açıklaması: İddianame boş demeyin
TÜİK açıkladı: Enflasyon hesaplamasına Avrupa standardı geliyor!
TÜİK açıkladı: Enflasyon hesaplamasına Avrupa standardı geliyor!
Bakan Tunç açıkladı: Noter yardımcılığı kurumu ihdas edilecek
Bakan Tunç açıkladı: Noter yardımcılığı kurumu ihdas edilecek
Dev bankadan uyarı: Altın çok şişti, her an patlayabilir!
Dev bankadan uyarı: Altın çok şişti, her an patlayabilir!
Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'a çoklu organ yetmezliği teşhisi
Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'a çoklu organ yetmezliği teşhisi
Antalya'daki kadro kurnazlığı Sayıştay raporuna girdi
Antalya'daki kadro kurnazlığı Sayıştay raporuna girdi
EPDK taslağı hazırladı: Elektrikli araç şarjında saat ve konuma göre indirim dönemi!
EPDK taslağı hazırladı: Elektrikli araç şarjında saat ve konuma göre indirim dönemi!
Meteorolojinin kış öngörüsü: Bu yıl daha az kar yağacak!
Meteorolojinin kış öngörüsü: Bu yıl daha az kar yağacak!
Bakan Tunç: Adli emanetlerle ilgili teftiş süreci başlattık
Bakan Tunç: Adli emanetlerle ilgili teftiş süreci başlattık
En çok işçi aranan ilk 10 meslek açıklandı
En çok işçi aranan ilk 10 meslek açıklandı
'Elektrik faturalarında destek yeniden düşebilir'
'Elektrik faturalarında destek yeniden düşebilir'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsan hak ve onurunu savunuyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsan hak ve onurunu savunuyoruz
AVM, stat ve iş yerlerine 'şok cihazı' şartı geliyor
AVM, stat ve iş yerlerine 'şok cihazı' şartı geliyor
Türkiye, Demir Yolu Projeleri İçin 350 Milyon Euro Finansman Aldı
Türkiye, Demir Yolu Projeleri İçin 350 Milyon Euro Finansman Aldı
22 hakem ve 27 futbolcu daha PFDK'ya sevk edildi
22 hakem ve 27 futbolcu daha PFDK'ya sevk edildi
Motorlu taşıtlar 2024'te 383 milyar kilometre yol yaptı
Motorlu taşıtlar 2024'te 383 milyar kilometre yol yaptı
Maçlar iptal edilir mi?
Maçlar iptal edilir mi?
Sezaryen rekor kırdı! Tercih sebebi dikkat çekti
Sezaryen rekor kırdı! Tercih sebebi dikkat çekti
Ana sayfaHaberler Ekonomi

45 ilin ihracatı yılın 11 ayında arttı

Türkiye'de, ocak-kasım döneminde 31 ilin ihracatı, 1 milyar doların üzerine çıkarken, 45 ilde ihracat artışı gerçekleşti. İstanbul'un ihracatında 459 milyon 108 bin dolarla ABD, ilk sırada yer aldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Aralık 2025 10:02, Son Güncelleme : 10 Aralık 2025 10:28
Yazdır
45 ilin ihracatı yılın 11 ayında arttı

Ticaret Bakanlığı, kasım ayına ve yılın 11 aylık dönemine ilişkin faaliyet illerine göre ihracat verilerini açıkladı.

Buna göre, İstanbul geçen ay 4 milyar 459 milyon dolarla en fazla ihracat yapan il oldu. Kentin ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 12,5 azalış gösterdi. İstanbul'u, yüzde 14,3 artış ve 2 milyar 882 milyon dolarla Kocaeli, yüzde 6,4 artış ve 1 milyar 824 milyon dolarla Bursa takip etti.

Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar faslı, 645 milyon 196 bin dolarla İstanbul'un ihracatında ilk sırada yer aldı. Bu faslı, 453 milyon 259 bin dolarla örme giyim eşyası ve aksesuarı, 440 milyon 547 bin dolarla kazanlar, makineler, izledi.

Kocaeli'de motorlu kara taşıtları 1 milyar 206 milyon 910 bin dolarla en fazla dış satım gerçekleştirilen sektör oldu. Bu faslın ardından, 238 milyon 446 bin dolarla elektrikli makine ve cihazlar, 215 milyon 598 bin dolarla mineral yakıtlar ve yağlar geldi.

Bursa'nın ihracatında da motorlu kara taşıtları 727 milyon 680 bin dolarla ilk sırada yer aldı. Söz konusu faslı, 341 milyon 847 bin dolarla kazanlar, makineler, 116 milyon 470 bin dolarla mobilyalar, yatak takımları, aydınlatma ürünleri takip etti.

İlk 3 ilin en fazla ihracat yaptığı ülkeler

İstanbul'un ihracatında 459 milyon 108 bin dolarla ABD, ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi, 315 milyon 261 bin dolarla Almanya, 203 milyon 484 bin dolarla Birleşik Arap Emirlikleri izledi.

Kocaeli, en fazla ihracatı 344 milyon 980 bin dolarla İngiltere'ye yaptı. Bu ülkenin ardından, 259 milyon 664 bin dolarla Almanya, 176 milyon 695 bin dolarla İtalya geldi.

Bursa'nın en fazla ihracat yaptığı ülke, 280 milyon 102 bin dolarla Almanya oldu. Bu ülkeyi, 268 milyon 60 bin dolarla Fransa, 148 milyon 96 bin dolarla İspanya takip etti.

Buna göre, ocak-kasım döneminde 31 il, 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı, 45 il de ihracatını artırdı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber