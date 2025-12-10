Ahmet Çakar hakkında MASAK raporu: Milyonlarca liralık şüpheli para akışı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü futbolda yasa dışı bahis soruşturmasına ilişkin MASAK raporunda, eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar'a dair şüpheli hesap hareketleri öne çıktı. Gözaltına alınan Çakar'ın sağlık sorunları nedeniyle gözaltı kararı kaldırıldı; tedavisi tamamlandığında adliyeye sevk edilecek.

2017 yılından bu yana toplam 60 milyon 972 bin 890 TL para girişi

Gerçek Gündem'den Seyhan Avşar'ın haberine göre MASAK raporunda Ahmet Çakar'ın hesabına 2017 yılından bu yana toplam 60 milyon 972 bin 890 TL para girişi olduğu, aynı dönemde ise 58 milyon 269 bin 147 TL tutarında para çıkışı gerçekleştiği tespit edildi. Bu işlem hacminin, Çakar'ın kendi hesapları arasındaki transferler hariç tutularak hesaplandığı belirtildi.

Bahis şirketi Misli'ye 1.830 işlemde toplam 16 milyon 978 bin 959 TL gönderdi

Raporda ayrıca Çakar'ın, bahis oynadığı belirtilen 17 gerçek ve tüzel kişiyle para ilişkisi bulunduğu kaydedildi.Yine aynı rapora göre Çakar, 2017-2025 yılları arasında yasal bahis şirketi Misli'ye 1.830 işlemde toplam 16 milyon 978 bin 959 TL gönderdi. Aynı şirketten hesabına aktarılan tutarın ise 3 milyon 354 bin 576 TL olduğu yer aldı.

Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre Çakar'ın, 2004 yılında İngiltere merkezli "William Hill Online" ve "Eurobet" isimli bahis sitelerine kredi kartı üzerinden para transferleri yaptığı iddia edildi.

Ayrıca kupon bilgilerini sosyal medya hesabından paylaştığına dair tespitlerin de dosyada yer aldığı bildirildi. Bilyoner verilerine göre ise Çakar'ın 2017-2019 yılları arasında yaklaşık 932 farklı ID numarasına ait kupon kaydı bulunduğu ifade edildi.

Arzu Çakar'ın hesabına 60 milyon TL giriş

MASAK raporunda Ahmet Çakar'ın eşi Arzu Çakar'a ait hesap hareketlerine ilişkin bilgiler de yer aldı.

Arzu Çakar'ın hesaplarında 4.759 işlemde toplam 60 milyon 376 bin 426 TL giriş, 1.437 işlemde ise 47 milyon 130 bin 667 TL çıkış olduğu tespit edildi. Bahis bağlantılı olduğu değerlendirilen 6 kişiyle para trafiği bulunduğu da raporda yer alan bilgiler arasında gösterildi.

Soruşturma kapsamında elde edilen tüm bulguların, savcılığın yürüttüğü inceleme doğrultusunda değerlendirileceği belirtildi. Yetkililer, yargı süreci tamamlanana kadar şüpheliler hakkında kesin hüküm verilmemesi gerektiğini vurguladı.