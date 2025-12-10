Adli emanetlerde banka sistemi uygulanacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Meclis'te gazetecilere yaptığı açıklamada ise adli emanet kasalarında önlemlerin artırılacağını söyledi.

Soruşturmaların devam ettiğini, ülke genelindeki adli emanetlerle ilgili bir teftiş süreci başlattıklarını kaydeden Tunç, "Değerli eşyaların korunması daha muhkem bir depo ve kasalarda korunması lazım. Bu kasaların tek bir anahtarla açılmaması lazım. Bu konuda adliyelerde bu noktada alınması gereken tedbir varsa, bankalardaki sistemin aynısı adliyelerde de uygulanabilir. Bunu araştırıyoruz" diye konuştu.

"DURDURUN DİYEMEZSİNİZ"

Adalet Bakanı Tunç, TBMM Genel Kurulundaki Bakanlığının 2026 yılı bütçesine ilişkin sunumunun ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bakan Tunç, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk iddiasıyla hazırlanan iddianameye ile ilgili eleştirilere yanıt verdi.

Soruşturma hakkında son kararı yargının vereceğini söyleyen Tunç, "4 bin sayfalık iddianame ortada. Burada biz peşinen kim suçludur bizim buradan söylememiz mümkün değildir. Buna karar verecek olan mahkemelerdir. Cumhuriyet savcıları delilleri araştırmak görevleridir. Yargı bağımsızlığı içerisinde bu işlemler gerçekleşir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmasına müdahale edip durdurun diyemezsiniz. Anayasa 138 maddesi açıktır. Hiçbir makam yargı makamlarına emir, talimat veremez. İddianame boş demeyin. Size o tavsiyeleri veren büyüğünüz var. Size o tavsiyeleri iki yıl önce Cumhurbaşkanı adayı gösterdiğiniz eski Genel Başkanınız diyor 'Arının. CHP seçmenini üzmeyin 'diyor" dedi.