Tapuda online azil dönemi başladı
Tapuda online azil dönemi başladı
Bakan Kurum: Ülkemizle, milletimizle, liderimizle gurur duyuyoruz
Bakan Kurum: Ülkemizle, milletimizle, liderimizle gurur duyuyoruz
Bakan Tunç'tan İBB soruşturması açıklaması: İddianame boş demeyin
Bakan Tunç'tan İBB soruşturması açıklaması: İddianame boş demeyin
TÜİK açıkladı: Enflasyon hesaplamasına Avrupa standardı geliyor!
TÜİK açıkladı: Enflasyon hesaplamasına Avrupa standardı geliyor!
Uyuşturucu soruşturması genişletildi: Gazeteci Mehmet Akif Ersoy gözaltında
Uyuşturucu soruşturması genişletildi: Gazeteci Mehmet Akif Ersoy gözaltında
Bakan Tunç açıkladı: Noter yardımcılığı kurumu ihdas edilecek
Bakan Tunç açıkladı: Noter yardımcılığı kurumu ihdas edilecek
Dev bankadan uyarı: Altın çok şişti, her an patlayabilir!
Dev bankadan uyarı: Altın çok şişti, her an patlayabilir!
Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'a çoklu organ yetmezliği teşhisi
Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'a çoklu organ yetmezliği teşhisi
Türkiye'de nüfus alarmı: Türkiye, yaşlı ülkeler sınıfına girdi
Türkiye'de nüfus alarmı: Türkiye, yaşlı ülkeler sınıfına girdi
Antalya'daki kadro kurnazlığı Sayıştay raporuna girdi
Antalya'daki kadro kurnazlığı Sayıştay raporuna girdi
EPDK taslağı hazırladı: Elektrikli araç şarjında saat ve konuma göre indirim dönemi!
EPDK taslağı hazırladı: Elektrikli araç şarjında saat ve konuma göre indirim dönemi!
Meteorolojinin kış öngörüsü: Bu yıl daha az kar yağacak!
Meteorolojinin kış öngörüsü: Bu yıl daha az kar yağacak!
Bakan Tunç: Adli emanetlerle ilgili teftiş süreci başlattık
Bakan Tunç: Adli emanetlerle ilgili teftiş süreci başlattık
En çok işçi aranan ilk 10 meslek açıklandı
En çok işçi aranan ilk 10 meslek açıklandı
'Elektrik faturalarında destek yeniden düşebilir'
'Elektrik faturalarında destek yeniden düşebilir'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsan hak ve onurunu savunuyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsan hak ve onurunu savunuyoruz
AVM, stat ve iş yerlerine 'şok cihazı' şartı geliyor
AVM, stat ve iş yerlerine 'şok cihazı' şartı geliyor
Türkiye, Demir Yolu Projeleri İçin 350 Milyon Euro Finansman Aldı
Türkiye, Demir Yolu Projeleri İçin 350 Milyon Euro Finansman Aldı
22 hakem ve 27 futbolcu daha PFDK'ya sevk edildi
22 hakem ve 27 futbolcu daha PFDK'ya sevk edildi
Motorlu taşıtlar 2024'te 383 milyar kilometre yol yaptı
Motorlu taşıtlar 2024'te 383 milyar kilometre yol yaptı
Maçlar iptal edilir mi?
Maçlar iptal edilir mi?
Sezaryen rekor kırdı! Tercih sebebi dikkat çekti
Sezaryen rekor kırdı! Tercih sebebi dikkat çekti
Okullarda Görünmez Akran Zorbalığı Artıyor
Okullarda Görünmez Akran Zorbalığı Artıyor
'Vatandaşlık maaşı' uygulaması geliyor! Cevdet Yılmaz tarih verdi
'Vatandaşlık maaşı' uygulaması geliyor! Cevdet Yılmaz tarih verdi
AK Parti'de yılın son MYK'sı! Kritik başlıklar masada
AK Parti'de yılın son MYK'sı! Kritik başlıklar masada
Yabancı Öğretmene 5 Kat Maaş! Lisede Eşitsizlik İsyanı
Yabancı Öğretmene 5 Kat Maaş! Lisede Eşitsizlik İsyanı
2 kulüp başkanının 'beraberlik' için anlaştığı belirlendi
2 kulüp başkanının 'beraberlik' için anlaştığı belirlendi
Otellere 'kimlik' düzenlemesi: Kimlik fotokopisi alınmayacak
Otellere 'kimlik' düzenlemesi: Kimlik fotokopisi alınmayacak
Asgari ücret maratonu başlıyor
Asgari ücret maratonu başlıyor
Futbolda 'bahis' soruşturmasında tutuklama kararları
Futbolda 'bahis' soruşturmasında tutuklama kararları
Ana sayfaHaberler Yaşam

Bakan Kurum: Ülkemizle, milletimizle, liderimizle gurur duyuyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sonrası yürütülen konut çalışmalarına ilişkin, "Ülkemizle, milletimizle, liderimizle gurur duyuyoruz. Deprem bölgesinde, dünyanın en hızlı ve en büyük konut seferberliği tamamlanmıştır. Türkiye, deprem bölgesinde tek kelimeyle destan yazmıştır." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Aralık 2025 23:17, Son Güncelleme : 09 Aralık 2025 23:15
Yazdır
Bakan Kurum: Ülkemizle, milletimizle, liderimizle gurur duyuyoruz

Kurum, Karapınar Belediye Hizmet Binası Açılışı ve Tarihi Sultan Selim Cami Çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni'nde, Karapınar'ın yeni kaymakamlık binasıyla, yeni belediye binasıyla, kapalı otoparkıyla, spor salonuyla, lisesiyle, millet bahçesiyle, parklarıyla bölgede yıldız gibi parlaması için çalıştıklarını dile getirdi.

Karapınar'ın kimliğini oluşturan söz konusu projeye ilişkin Kurum, şunları kaydetti:

"İnşallah burada da TOKİ'mizle 51 konut, 249 dükkan, Kur'an kursu ve kapalı otoparkımızı hızla yapacak ve 2026'da sizlere teslim edeceğiz. Camimizin çevresindeki tüm köhneleşmiş yapıları yıkarak, burayı yeni bir meydan olarak tasarlayacağız. Böylece hem camimizi ön plana çıkaracak hem de bölgemizi sosyal ve kültürel açıdan daha da canlandıracağız. Karapınar'ın kalbi bu alan hemşerilerimizin uğrak mekanı olacak. Karapınar bizim baba ocağımız, Konya bizim baş tacımızdır. Çünkü Konya'mız, tarih boyunca, tarımıyla da ticaretiyle de kültürüyle de her zaman ülkemizin lokomotif şehri olmuştur ve olmaya da devam etmektedir. Bizler de Konya'mızı her alanda daha ileriye taşıyabilmek için gece gündüz çalışıyoruz. Şehrimizin ulaşım altyapısını güçlendirmek, yollarını, bağlantılarını iyileştirmek, hem şehir içi hem şehirlerarası ulaşımı daha konforlu hale getirmek için çalışmalar yürüttük."

- "350 bin yuvamızın anahtarlarını teslim ettik"

Bakan Kurum, Konya ve Karapınar'ı hak ettiği bu eserlere kavuştururken, bir yandan da 81 ilin neye ihtiyacı varsa, milletin beklentisini karşılayacak adımları kararlılıkla attıklarını vurgulayarak, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından 11 ilde başlattıkları inşa seferberliğinde artık son aşamaya gelindiğini belirtti.

Depremlerden sonra vatandaşların yüzde 80'inin evlerine kavuştuğunu hatırlatan Kurum, şöyle devam etti:

"350 bin yuvamızın anahtarlarını teslim ettik, 453 bin konutumuzu da yıl sonuna kadar tamamlayacağız. İnşallah 27 Aralık'ta, Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle, son anahtar teslim törenimizi büyük bir gurur ve huzurla yapacağız. Ülkemizle, milletimizle, liderimizle gurur duyuyoruz. Deprem bölgesinde, dünyanın en hızlı ve en büyük konut seferberliği tamamlanmıştır. Türkiye, deprem bölgesinde tek kelimeyle destan yazmıştır. Bunu da güçlü bir liderlik, stratejik bir vizyon ve yüksek bir gayret sayesinde başarmıştır. Cenabıallah da o büyük afette yuvasını kaybetmiş kardeşlerimize yuva kurmayı, dükkanını kaybetmiş esnafımıza yeni iş yerini sunmayı, işini kaybetmiş emekçimize iş imkanı sunmayı bizlere nasip etti, bizleri vesile etti. Ben işte tam da bu nedenle üzerimizde büyük emekleri olan tüm hemşerilerime, kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Bu değerli yükü menzile birlikte ulaştırdık, bu kutlu hedefe hep birlikte vardık."

Konuşmaların ardından Kurum, Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve protokol üyeleri temel atmayı ve açılışı gerçekleştirdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber