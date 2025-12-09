Bakan Kurum: Ülkemizle, milletimizle, liderimizle gurur duyuyoruz

Kurum, Karapınar Belediye Hizmet Binası Açılışı ve Tarihi Sultan Selim Cami Çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni'nde, Karapınar'ın yeni kaymakamlık binasıyla, yeni belediye binasıyla, kapalı otoparkıyla, spor salonuyla, lisesiyle, millet bahçesiyle, parklarıyla bölgede yıldız gibi parlaması için çalıştıklarını dile getirdi.

Karapınar'ın kimliğini oluşturan söz konusu projeye ilişkin Kurum, şunları kaydetti:

"İnşallah burada da TOKİ'mizle 51 konut, 249 dükkan, Kur'an kursu ve kapalı otoparkımızı hızla yapacak ve 2026'da sizlere teslim edeceğiz. Camimizin çevresindeki tüm köhneleşmiş yapıları yıkarak, burayı yeni bir meydan olarak tasarlayacağız. Böylece hem camimizi ön plana çıkaracak hem de bölgemizi sosyal ve kültürel açıdan daha da canlandıracağız. Karapınar'ın kalbi bu alan hemşerilerimizin uğrak mekanı olacak. Karapınar bizim baba ocağımız, Konya bizim baş tacımızdır. Çünkü Konya'mız, tarih boyunca, tarımıyla da ticaretiyle de kültürüyle de her zaman ülkemizin lokomotif şehri olmuştur ve olmaya da devam etmektedir. Bizler de Konya'mızı her alanda daha ileriye taşıyabilmek için gece gündüz çalışıyoruz. Şehrimizin ulaşım altyapısını güçlendirmek, yollarını, bağlantılarını iyileştirmek, hem şehir içi hem şehirlerarası ulaşımı daha konforlu hale getirmek için çalışmalar yürüttük."

- "350 bin yuvamızın anahtarlarını teslim ettik"

Bakan Kurum, Konya ve Karapınar'ı hak ettiği bu eserlere kavuştururken, bir yandan da 81 ilin neye ihtiyacı varsa, milletin beklentisini karşılayacak adımları kararlılıkla attıklarını vurgulayarak, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından 11 ilde başlattıkları inşa seferberliğinde artık son aşamaya gelindiğini belirtti.

Depremlerden sonra vatandaşların yüzde 80'inin evlerine kavuştuğunu hatırlatan Kurum, şöyle devam etti:

"350 bin yuvamızın anahtarlarını teslim ettik, 453 bin konutumuzu da yıl sonuna kadar tamamlayacağız. İnşallah 27 Aralık'ta, Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle, son anahtar teslim törenimizi büyük bir gurur ve huzurla yapacağız. Ülkemizle, milletimizle, liderimizle gurur duyuyoruz. Deprem bölgesinde, dünyanın en hızlı ve en büyük konut seferberliği tamamlanmıştır. Türkiye, deprem bölgesinde tek kelimeyle destan yazmıştır. Bunu da güçlü bir liderlik, stratejik bir vizyon ve yüksek bir gayret sayesinde başarmıştır. Cenabıallah da o büyük afette yuvasını kaybetmiş kardeşlerimize yuva kurmayı, dükkanını kaybetmiş esnafımıza yeni iş yerini sunmayı, işini kaybetmiş emekçimize iş imkanı sunmayı bizlere nasip etti, bizleri vesile etti. Ben işte tam da bu nedenle üzerimizde büyük emekleri olan tüm hemşerilerime, kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Bu değerli yükü menzile birlikte ulaştırdık, bu kutlu hedefe hep birlikte vardık."

Konuşmaların ardından Kurum, Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve protokol üyeleri temel atmayı ve açılışı gerçekleştirdi.