Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve don uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son tahminlere göre, yurt genelinde çok bulutlu bir hava bekleniyor. İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Kocaeli, Sakarya, Artvin, Batman, Mardin ve Siirt ile İstanbul'un kuzey kesimlerinde yağış öngörülüyor. Yağışların genellikle sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Sivas çevrelerinde ise kar şeklinde olması bekleniyor. Özellikle Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Marmara'nın doğusu ile iç kesimlerde pus ve yer yer sis, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda ise buzlanma ve don olayları bekleniyor.

Hava Sıcaklığı

Hava sıcaklıklarının, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilmektedir.

Rüzgar Durumu

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenmektedir.

Uyarılar

Kuvvetli yağış uyarısı: Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli yağış beklenmektedir. Bu nedenle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bölgesel Hava Durumu Tahminleri

Marmara Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile İstanbul'un kuzey kesimlerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis görülebilir.

Bursa: 12°C, parçalı ve çok bulutlu

Çanakkale: 13°C, parçalı ve çok bulutlu

İstanbul: 12°C, parçalı ve çok bulutlu, gece kuzey kesimleri yağmurlu

Kırklareli: 10°C, parçalı ve çok bulutlu

Ege Bölgesi

Az bulutlu, iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Afyonkarahisar: 10°C, parçalı ve çok bulutlu

Denizli: 14°C, parçalı ve çok bulutlu

İzmir: 16°C, az bulutlu

Manisa: 13°C, parçalı bulutlu

Akdeniz Bölgesi

Parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis görülebilir.

Adana: 21°C, parçalı ve çok bulutlu

Antalya: 23°C, parçalı ve çok bulutlu

Hatay: 16°C, parçalı ve çok bulutlu

Isparta: 13°C, parçalı ve çok bulutlu

İç Anadolu Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir dışında bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak, Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Sabah saatlerinde pus ve sis görülebilir.

Ankara: 10°C, parçalı ve çok bulutlu, akşam yağmurlu

Eskişehir: 10°C, parçalı ve çok bulutlu

Kayseri: 10°C, parçalı ve çok bulutlu, gece yağmurlu

Konya: 10°C, parçalı ve çok bulutlu, gece yağmurlu

Batı Karadeniz Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Bolu: 10°C, parçalı ve çok bulutlu, akşam yağmurlu

Düzce: 12°C, parçalı ve çok bulutlu, akşam yağmurlu

Sinop: 14°C, parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yağmurlu

Zonguldak: 13°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi

Çok bulutlu hava bekleniyor. Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış öngörülüyor. Yağışların kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve sis görülebilir.

Amasya: 13°C, parçalı ve çok bulutlu, akşam yağmurlu

Rize: 15°C, çok bulutlu, aralıklı kuvvetli yağmurlu

Samsun: 15°C, çok bulutlu, gece kuvvetli yağmurlu

Trabzon: 14°C, çok bulutlu, aralıklı kuvvetli yağmurlu

Doğu Anadolu Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Bölgenin doğusunda yağışlar karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Iğdır ve Şırnak çevrelerinde ise yağmur ve sağanak öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ile birlikte kuzey ve doğuda buzlanma ile don olayı bekleniyor.

Erzurum: 4°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah karla karışık yağmurlu

Kars: 3°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah karla karışık yağmurlu

Malatya: 11°C, parçalı ve çok bulutlu

Van: 7°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Batman, Mardin ve Siirt çevrelerinde gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağış öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerde pus ile birlikte sis görülebilir.