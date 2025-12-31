2026 Yılında MTV, Damga Vergisi ve Harçlara %18,95 Yeniden Değerleme Artışı Sağlandı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

2026 Yılında MTV, Damga Vergisi ve Harçlara %18,95 Yeniden Değerleme Artışı Sağlandı

Cumhurbaşkanı Kararı ile 2026 yılında motorlu taşıtlar vergisi, damga vergisi ve harç tutarlarına uygulanacak yeniden değerleme oranı %18,95 olarak belirlendi. Karar 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 31 Aralık 2025 01:33, Son Güncelleme : 31 Aralık 2025 01:36
CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 10783

2026 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanacak yeniden değerleme oranı, her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınıra uygulanacak yeniden değerleme oranı ile maktu damga vergisi ve harç tutarlarının yeniden belirlenmesi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına; 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 10 uncu, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 14 üncü ve mükerrer 30 uncu maddeleri ile 492 sayılı Harçlar Kanununun mükerrer 138 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

30 Aralık 2025

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

30/12/2025 TARİHLİ VE 10783 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

MADDE 1- (1) 2025 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranı, 18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinde yer alan (I) sayılı tarife, 6 ncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifeler ve geçici 8 inci maddesinde yer alan (I/A) sayılı tarifede bulunan taşıtlar için, 2026 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanmak üzere % 18,95 olarak belirlenmiştir.

MADDE 2- (1) 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun;

a) 14 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca 2025 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranı, her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınıra uygulanmak üzere % 18,95 olarak belirlenmiştir.

b) Mükerrer 30 uncu maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları uyarınca, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan kağıtlar için 2025 yılında uygulanan maktu vergi tutarları, 2025 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranı da dikkate alınmak suretiyle % 18,95 oranında artırılmıştır.

MADDE 3- (1) 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan ve uygulanmakta olan maktu harç tutarları (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), 2025 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranı da dikkate alınmak suretiyle % 18,95 oranında artırılmıştır.

MADDE 4- (1) Bu Karar 1/1/2026 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

