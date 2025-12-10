Togg, 5 büyükşehirde bayilik sistemine geçiyor
Kartalkaya otel yangınında 9 bakanlık personeline adli kontrol
Görüntüler ortaya çıktı: Güllü'nün kızı firar mı ediyordu?
Bahis soruşturmasında tutuklanan kaleci: İllaki gol yerim ben!
Akkuyu NGS'de kariyer fırsatı: 70 kişi Rusya'ya yüksek lisans için gönderilecek
2026 Resmi Tatil Günleri Belli Oldu: İşte Tatil Takvimi!
Bakan Tunç: Türkiye, Avrupa'nın ve insanlığın yükünü omuzlamıştır
Fatih'te ilkokulda panik anları! Öğrenciler tahliye edildi
İzmir'de CHP'li belediyelerde işçilerin eylemi sürüyor
Elektrikli otomobil pazarının lideri Togg oldu
Adli emanet soruşturmasında gözaltı sayısı 12'ye çıktı
Memur maaşı zammıyla birlikte bedelli askerlik ücreti de değişecek
45 ilin ihracatı yılın 11 ayında arttı
Asgari ücret maratonu cuma günü başlıyor
Adli emanetlerde banka sistemi uygulanacak
Bakan Yumaklı: Su konusunda belediyeler üzerine düşeni yapmalı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve don uyarısı!
Türkiye'de nüfus alarmı: Türkiye, yaşlı ülkeler sınıfına girdi
2026'da Kira Ağırlığı Düşecek: Enflasyon Daha Düşük Görünecek
Yılın son faiz kararı yarın açıklanacak
Terör tazminat davalarında 60 gün ve 1 yıllık süre şartlarına iptal kararı
Tapuda online azil dönemi başladı
Mehmet Akif Ersoy'un nasıl deşifre olduğu ortaya çıktı
Bakan Kurum: Ülkemizle, milletimizle, liderimizle gurur duyuyoruz
Bakan Tunç'tan İBB soruşturması açıklaması: İddianame boş demeyin
TÜİK açıkladı: Enflasyon hesaplamasına Avrupa standardı geliyor!
Bakan Tunç açıkladı: Noter yardımcılığı kurumu ihdas edilecek
Dev bankadan uyarı: Altın çok şişti, her an patlayabilir!
Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'a çoklu organ yetmezliği teşhisi
Antalya'daki kadro kurnazlığı Sayıştay raporuna girdi
Mehmet Akif Ersoy, Adli Tıp Kurumu'nda sağlık kontrolünden geçirildi

'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve diğer şüpheliler Adli Tıp Kurumu'nda sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamımda 8 şüpheli hakkında 'Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak', 'Kabul etmek veya Bulundurmak' ya da 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak' suçlarından gözaltı kararı verildi. Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'unda aralarında bulunduğu şüpheliler dün akşam saatlerinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Adli Tıp Kurumu'nda sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

