Mehmet Akif Ersoy, Adli Tıp Kurumu'nda sağlık kontrolünden geçirildi
'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve diğer şüpheliler Adli Tıp Kurumu'nda sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 10 Aralık 2025 17:54, Son Güncelleme : 10 Aralık 2025 17:57
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamımda 8 şüpheli hakkında 'Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak', 'Kabul etmek veya Bulundurmak' ya da 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak' suçlarından gözaltı kararı verildi. Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'unda aralarında bulunduğu şüpheliler dün akşam saatlerinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Adli Tıp Kurumu'nda sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.Mehmet Akif Ersoy'un nasıl deşifre olduğu ortaya çıktı