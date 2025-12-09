Uyuşturucu soruşturması genişletildi: Gazeteci Mehmet Akif Ersoy gözaltında
Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy gözaltına alındı.

Haber Giriş : 09 Aralık 2025 21:10, Son Güncelleme : 09 Aralık 2025 21:11
Ünlü haber spikerlerinin aralarında bulunduğu uyuşturucu soruşturması genişletildi.

Aralarında Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da bulunduğu 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Mehmet Akif Ersoy ve 3 şüpheli gözaltına alınırken, diğer gözaltı işlemleri sürüyor.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Yürütülmekte olan soruşturma kapsamında 8 şüpheli hakkında Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, Kullanılmasına Yer ve İmkan Sağlamak suçlarından gözaltına alınma kararı verilmiştir, Talimatımız gereği İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca Mehmet Akif Ersoy ve 3 şüpheli gözaltına alınmıştır, gözaltına alma işlemleri diğer şüpheliler yönünden devam etmektedir." denildi.

SPİKERLERE UYUŞTURUCU OPERASYONU

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde jandarma ekipleri televizyon spikerlerine yönelik uyuşturucu operasyonu düzenlemişti. Operasyonda çeşitli kanallarda çalışan spikerler E. R. C., M. A. ve H. S. savcılıkta ifade vermiş, işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

MEHMET AKİF ERSOY KİMDİR?

8 Ocak 1985'te İstanbul'da doğan Mehmet Akif Ersoy, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni tamamladı. 2009'da 6 News kanalında muhabir olarak göreve başladı.

2011 yılında Libya, Yemen, Şam ve Erbil'de TRT temsilcisi ve savaş muhabiri olarak görev aldı. 2012'de TRT Kahire-Mısır Temsilcisi, 2013'te TRT Arapça Koordinatör Yardımcısı oldu. 2014 yılında TRT İstanbul Bölge Müdür Yardımcısı olarak çalışmaya başladı.

Ersoy, 2016 yılında Dış Politika Dergisi Genel Yayın Yönetmeni oldu. 2017'de Habertürk'te göreve başladı. 2024 yılından bu yana Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevini sürdürüyor.

