Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Dövdüğü eşini öldü zannederek olaya kaza süsü verdi

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde evde dövüp ağır yaraladığı eşinin öldüğünü zannedip, olayı gizlemek için trafik kazası süsü vermeye çalışan şahıs gözaltına alındı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Aralık 2025 18:07, Son Güncelleme : 10 Aralık 2025 18:09
Dövdüğü eşini öldü zannederek olaya kaza süsü verdi

Olay, Akçakale ilçesine bağlı Arıcan Mahallesi'nde pazar günü meydana geldi. Akşam saatlerinde 34 LS 4241 plakalı otomobilin tarlaya uçtuğu ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler araçta 46 yaşındaki H.B. isimli kadını baygın buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde H.B.'nin vücudunda morluklar ve kırıklar tespit edildi. Aracın sürücüsü M.B.'nin (47) ise olayda yara almadığı belirlendi. H.B. sağlık ekipleri tarafından ambulansla Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan H.B.'nin yaralarının trafik kazasıyla uyumlu olmadığı, şiddetli darp sonucu oluştuğu tespit edildi. Bunun üzerine jandarma ekipleri, olayı yeniden değerlendirdi. Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı araştırmada M.B.'nin çıkan tartışmada eşi H.B.'yi tekme, tokat ve sopayla dövdüğü belirlendi. M.B., eşinin öldüğünü düşündüğü, olayı gizlemek amacıyla otomobile bindirip kırsal yola götürdüğü ve aracı tarlaya sürerek kaza süsü vermeye çalıştığı ortaya çıktı. Jandarma ekipleri M.B.'yi gözaltına aldı.

H.B.'nin ise yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

