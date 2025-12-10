İzmir'de CHP'li belediyelerde işçilerin eylemi sürüyor
Ankete Göre: Kamu Görevlilerinin %92'si 'Maaşım Yetmiyor' Diyor!

Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonu'na bağlı Türk Büro-Sen'in Kasım 2025'te 4 bine yakın üyesiyle gerçekleştirdiği dev anket, kamu çalışanlarının ağır ekonomik koşullar altında ezildiğini ve geçim mücadelesi verdiğini gözler önüne serdi.

Ankete Göre: Kamu Görevlilerinin %92'si 'Maaşım Yetmiyor' Diyor!

Türk Büro-Sen'in 4 bin üyesine Yaşam Standartları ve ekonomik koşullara ilişkin sorulan anket sorularında enflasyonun geldiği son durumu ve alım gücünün dibe düştüğünü gözler önüne serdi.

Ankete göre, kamu görevlilerinin yaklaşık %70'i mevcut yaşam standardından memnun değilken, %92'si maaşının yetmediğini ve ek gelire ihtiyaç duyduğunu belirtiyor.

Memurlar.net'ten Fatih Arslan'ın haberine göre;

Türkiye Kamu-Sen'e bağlı Türk Büro-Sen tarafından Türkiye genelinde yapılan "Kamu Görevlilerinin Yaşam Standardı ve Memnuniyet Düzeyi Araştırması"ndan çarpıcı sonuçlar çıktı.

Kasım 2025 verilerine göre, memurların büyük çoğunluğu geçinme zorluğu çekiyor, konut sahibi değil ve sosyal aktivitelerden mahrum kalıyor.

Her Üç Memurdan İkisinin Evi Yok, %92'si Ek Gelir Peşinde

Anketin en dikkat çekici bulguları, memurların temel yaşam standartlarındaki zorlukları gösteriyor.

Geçim Sıkıntısı Alarmı: Kamu görevlilerinin %92'si maaşı dışında ek gelire ihtiyaç duyduğunu, %80'e yakını ise mevcut gelirinin yetersiz olduğunu ifade etti. Bu ekonomik baskı nedeniyle, memurların %11'i geçinebilmek için mesai saatleri dışında ikinci bir işte çalışmak zorunda kalıyor.

Konut Krizi Derinleşiyor: Katılımcıların %62'sinin (yaklaşık her üç memurdan ikisinin) kendisinin, eşinin ya da çocuğunun mülkiyetinde herhangi bir konut bulunmuyor. Kira harcamalarının maaş içinde büyük bir yer tuttuğu bu durumda, memurların %54'ünün gelecekte ev ya da araba alma planı dahi bulunmuyor.

Tek Maaş Baskısı: Evli kamu görevlilerinin %58'inin eşi çalışmıyor, bu da hane halkının tek bir maaşa bağımlı kaldığını gösteriyor.

Tatil Yapılamıyor, Sosyal Hayat Kısıtlanıyor

Ekonomik yetersizlik, memurların sosyal yaşamlarını da olumsuz etkiliyor.

Türk Büro-Sen yetkilileri, anket sonuçlarına ilişkin yaptıkları değerlendirmede, "Kamu görevlilerinin %70 oranında mevcut yaşam standardından memnuniyetsizliği, devletin yükünü omuzlayan bu kesimin ekonomik olarak ne denli zorlandığının en somut kanıtıdır. Hükümetin, memurların alım gücünü derhal artıracak ve konut sorununa kalıcı çözümler üretecek adımlar atması hayati önem taşımaktadır," ifadelerine yer verdi.

Türk Büro-Sen'in raporunda öne çıkan diğer başlıklar:

Araç Sahipliği: Katılımcıların %70'i araç sahibi olduğunu belirtirken, %30'unun aracı bulunmuyor.

Memnuniyet Düzeyi: Kamu görevlilerinin %42'si yaşam standardından hiç memnun değil, %27'si ise memnun değil yanıtını verdi.

Katılımcılar Yıllık İzinlerini Nasıl Değerlendiriyor?

Katılımcıların Yüzde 11'i Ek İş Yapıyor

Ankete Katılanların Mevcut Gelir Düzeyinden Memnuniyet Oranı şöyle:

Ankete katılanlar Yaşam Standartlarından memnun mu?

Katılımcıların Eşi Çalışıyor Anketinde ise sonuç şöyle:

Ankete katılanların yanıtlarına bakıldığında, Kamu çalışanlarının yasam standartlarının daraldığını ve enflasyonun etkisiyle alım gücünün daha da düşeceği sonucuna varılmıştır.

