İhaleler sürüyor: İBB 98 taksi plakası satabildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ihaleye çıkardığı 250 ticari taksi plakasından sadece 98 tanesini satabildi.

İhaleler sürüyor: İBB 98 taksi plakası satabildi

İstanbul'da taksi krizine çözüm aranıyor...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB),

"Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı"

yapacak 2 bin 500 yeni taksinin beşinci etabında ihaleye çıkardığı 250 plakadan 98'inin satışını gerçekleştirdi.

KAPALI TEKLİF SUNULDU

Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde,

"29 yıllığına ruhsat verilmek suretiyle uygulama tabanlı 250 taksi plakası"

için gerçekleştirilen ihaleye 107 istekli, kapalı teklif sundu.

Evrak kontrolünün ardından 98 kişinin başvurusu geçerli kabul edilerek açık artırma aşamasına geçildi.

5 MİLYON CİVARINDA SATILDI

İhalede 98 plaka, 5 milyon 50 bin lira ile 5 milyon 211 bin lira arasında değişen fiyatlarla satıldı.

Plaka kullanım hakkı 29 yılla sınırlı yeni taksiler yoldan değil, uygulamalar üzerinden yolcu alacak. Yeni taksiler, diğerlerinden ayırt edilmesi için özel tasarımlarıyla hizmet verecek.

İBB Genel Sekreteri Volkan Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, İstanbul'u konforlu ulaşıma kavuşturma amaçlarının devam ettiğini söyledi.

Uygulama tabanlı taksi ihalesinin beşincisini gerçekleştirdiklerini belirten Demir, bu ihaleye başvuran 107 kişiden 98'inin ihaleye katılmaya hak kazandığını ve hepsinin taksi aldığını kaydetti.

Demir, İstanbulluların gün geçtikçe bu taksilerden memnun olduğunu görmelerinin kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

İHALELER

İBB, 12 Haziran'da

"Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı"

yapacak 2 bin 500 yeni taksinin ilk etabında, ihaleye çıkardığı 150 plakadan 9'unun satışını gerçekleştirmiş, bunlardan 4'ünün satışı, sözleşmedeki hükümlerin yerine getirilmemesi nedeniyle iptal edilmişti.

2 Eylül'deki ihalede 24 plaka satışı gerçekleştirmiş, bunlardan 6'sının satışı sözleşmedeki hükümlerin yerine getirilmemesi üzerine iptal edilmişti.

7 Ekim'deki üçüncü ihalede 63 plaka, 4 Kasım'daki dördüncü ihalede 116 plaka satılmıştı.

Bugünkü ihalede 98 plakanın satılmasıyla birlikte 2 bin 500 yeni taksi plakasından beş ihalede toplam 300'ü satılmış oldu.

