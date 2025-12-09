Dev bankadan uyarı: 'Altın çok şişti, her an patlayabilir'

Motorlu taşıtlar 2024'te 383 milyar kilometre yol yaptı
Motorlu taşıtlar 2024'te 383 milyar kilometre yol yaptı
Sigortam.net 25.Yıl Çekilişi
Sigortam.net 25.Yıl Çekilişi
Sponsorlu İçerik
Maçlar iptal edilir mi?
Maçlar iptal edilir mi?
Sezaryen rekor kırdı! Tercih sebebi dikkat çekti
Sezaryen rekor kırdı! Tercih sebebi dikkat çekti
Okullarda Görünmez Akran Zorbalığı Artıyor
Okullarda Görünmez Akran Zorbalığı Artıyor
'Vatandaşlık maaşı' uygulaması geliyor! Cevdet Yılmaz tarih verdi
'Vatandaşlık maaşı' uygulaması geliyor! Cevdet Yılmaz tarih verdi
AK Parti'de yılın son MYK'sı! Kritik başlıklar masada
AK Parti'de yılın son MYK'sı! Kritik başlıklar masada
Yabancı Öğretmene 5 Kat Maaş! Lisede Eşitsizlik İsyanı
Yabancı Öğretmene 5 Kat Maaş! Lisede Eşitsizlik İsyanı
2 kulüp başkanının 'beraberlik' için anlaştığı belirlendi
2 kulüp başkanının 'beraberlik' için anlaştığı belirlendi
Otellere 'kimlik' düzenlemesi: Kimlik fotokopisi alınmayacak
Otellere 'kimlik' düzenlemesi: Kimlik fotokopisi alınmayacak
Asgari ücret maratonu başlıyor
Asgari ücret maratonu başlıyor
Futbolda 'bahis' soruşturmasında tutuklama kararları
Futbolda 'bahis' soruşturmasında tutuklama kararları
DMM'den 'İstanbul'da yeni bir ilçe kurulacak' iddialarına yalanlama
DMM'den 'İstanbul'da yeni bir ilçe kurulacak' iddialarına yalanlama
Yılın son faiz kararı perşembe günü açıklanacak
Yılın son faiz kararı perşembe günü açıklanacak
100 Milyon TL'ye 5 yıldızlı köpek tesisi yapılmasına tepki
100 Milyon TL'ye 5 yıldızlı köpek tesisi yapılmasına tepki
İstanbullular dikkat: 10 ilçeye 4 saat su verilemeyecek
İstanbullular dikkat: 10 ilçeye 4 saat su verilemeyecek
Öğrencilerin öğretmenle alay ettiği okulun müdürü konuştu
Öğrencilerin öğretmenle alay ettiği okulun müdürü konuştu
Bakanlık açıkladı: TOGG modelleri ne kadar yerli?
Bakanlık açıkladı: TOGG modelleri ne kadar yerli?
'Otizmli öğrenciler sıraya bağlandı' iddiasına İl MEM'den açıklama
'Otizmli öğrenciler sıraya bağlandı' iddiasına İl MEM'den açıklama
Esad'ın devrilmesinden bugüne ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Esad'ın devrilmesinden bugüne ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Numan Kurtulmuş: Komisyon fevkalade güçlü bir rapor yazacak
Numan Kurtulmuş: Komisyon fevkalade güçlü bir rapor yazacak
TFF'den bahis soruşturmasında yeni dalga: 197 futbolcu PFDK'ya sevkedildi
TFF'den bahis soruşturmasında yeni dalga: 197 futbolcu PFDK'ya sevkedildi
Belediye başkanı halı saha maçı sonrası gençleri sopayla dövdü iddiası
Belediye başkanı halı saha maçı sonrası gençleri sopayla dövdü iddiası
Ahmet Çakar hakkındaki gözaltı kararı kaldırıldı
Ahmet Çakar hakkındaki gözaltı kararı kaldırıldı
Adliyede zimmet skandalı: Kadın memur savcılığa gidip itiraf etti!
Adliyede zimmet skandalı: Kadın memur savcılığa gidip itiraf etti!
Memur-Sen'den çağrı: Ücret dengesi için acil kamu personel reformu şart!
Memur-Sen'den çağrı: Ücret dengesi için acil kamu personel reformu şart!
'Diyanet, Cin Tartışmalarında Görevini Yapmıyor'
'Diyanet, Cin Tartışmalarında Görevini Yapmıyor'
Tapusunu bekletenler dikkat: Yeni yılda 3 katına çıkıyor
Tapusunu bekletenler dikkat: Yeni yılda 3 katına çıkıyor
Antalya'da 4,9 büyüklüğünde deprem
Antalya'da 4,9 büyüklüğünde deprem
'Bütçemiz, istikrar içinde kalıcı sosyal refah artışı hedeflemektedir'
'Bütçemiz, istikrar içinde kalıcı sosyal refah artışı hedeflemektedir'
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Dev bankadan uyarı: 'Altın çok şişti, her an patlayabilir'

Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS), son dönemde hızla yükselen altın fiyatlarının geleneksel güvenli liman rolünden uzaklaştığına ve artık çok daha spekülatif bir yapıya büründüğüne dikkat çekti. BIS, altın ve hisse senetlerinin aynı anda kurumun "patlayıcı bölge" içinde olduğunu söyledi. BIS, "Patlayıcı bir dönemin ardından bir balon genellikle keskin ve hızlı bir düzeltmeyle patlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 09 Aralık 2025 08:41, Son Güncelleme : 09 Aralık 2025 09:36
Yazdır

Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS), son dönemde hızla yükselen altın fiyatlarının geleneksel güvenli liman rolünden uzaklaştığını ve artık çok daha spekülatif bir yapıya büründüğünü belirtti. Kurum, altının hisse senetleriyle aynı anda güçlü şekilde yükselmesinin "en az 50 yıldır görülmemiş bir anormallik" olduğuna dikkat çekti.

BIS: "Altın spekülatif bir varlık haline geldi"

BIS Para ve Ekonomik Departmanı Başkanı Hyun Song Shin, üç aylık piyasa değerlendirme raporunda dikkat çekici ifadeler kullandı:

"Altının fiyatı diğer riskli varlıklarla birlikte yükseldi ve güvenli liman olarak hareket etme yönündeki tarihsel kalıptan saptı. Altın artık çok daha spekülatif bir varlık haline geldi."

Bloomberg'in aktardığına göre, külçe altın eylül ayı başından bu yana yaklaşık yüzde 20 değer kazandı. Kurum, bu yükselişin bir kısmının "altınla ilgili medyada çıkan abartılı haberlerin tetiklediği yatırımcı ilgisi" sayesinde gerçekleştiğini belirtiyor.

Altındaki yükselişi ne tetikledi?

Rapora göre altındaki ralli, iki ana itici güçten beslendi. Faiz indirimi beklentileri, küresel risk iştahını artırdı. Ekonomik yavaşlama endişelerinin azalması, alternatif arayan kurumsal yatırımcıları altına yönlendirdi.

Aynı süreçte ABD borsaları da Başkan Donald Trump'ın nisan ayında açıkladığı gümrük vergileri sonrası dip seviyelerinden toparlanarak güçlü bir ralli başlattı. Özellikle teknoloji ve yapay zeka ile bağlantılı hisseler getirilerde başı çekti ancak değerleme endişeleri artmaya devam etti.

"Altın çok şişti, patlayabilir" uyarısı

BIS, altın ve hisse senetlerinin aynı anda kurumun "patlayıcı bölge" olarak tanımladığı alana girdiğini işaret etti. Bu durum, tarihte çok az görülen bir fiyat davranışı olarak belirtiliyor.

BIS'ten yapılan uyarıda "Patlayıcı bir dönemin ardından bir balon genellikle keskin ve hızlı bir düzeltmeyle patlar" denildi.

BIS, tarihten örnek olarak 1980 altın balonunu gösterdi. Ancak her düzeltmenin aynı şekilde yaşanmayabileceğini, bazılarının uzun bir zaman aralığına yayılabileceğini de ekledi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber