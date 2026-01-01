Yeni yılın ilk gününde on binler galata'da Filistin için buluşuyor

Yeni yılın ilk gününde on binlerce kişi, bir kez daha Milli İrade Platformu ve İnsanlık İttifakı öncülüğünde Galata Köprüsü'nde buluşuyor. Sabah namazının ardından, İstanbul'un dört bir yanından gelen katılımcılar Galata Köprüsü'ne yürüyecek. Yürüyüş, Ayasofya, Sultanahmet, Taksim, Yeni Cami, Süleymaniye ve Fatih camilerinde kılınacak sabah namazının ardından başlayacak. Birçok sendika, 400'e yakın sivil toplum kuruluşu ile spor kulüplerinin de destek verdiği yürüyüşe, geçen yıl olduğu gibi Türkiye'nin dört bir yanından katılım bekleniyor.

Eylemde, ateşkes ilan edilmesine rağmen İsrail'in Filistin'de devam eden saldırıları ve Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekilecek. Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Filistin'deki katliama "dur" demek için yeni yılın ilk gününde Galata Köprüsü'nde düzenlenecek eyleme katılmaları için tüm vatandaşlara çağrıda bulundu.

"Bütün vatandaşlarımızı soğuk havaya aldırmadan gelmelerini bekliyoruz." diyen Beşinci, sanatçılar, fenomenler, vakıflar, cemiyetler, camialar, spor kulüplerimiz ve taraftarlarımızın kınamanın ötesine geçip sahaya, sokağa gelmelerini istedi.

Bu şahitliğe katkıda bulunsunlar. Tarihe vicdan kaydı düşsünler ve burada olsunlar. Bütün vatandaşlarımızı, milletimizi buraya bekliyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi alışmıyoruz, kanıksamıyoruz, sinmiyoruz, susmuyoruz. Filistin'i asla unutmuyoruz." ifadelerini kullandı.

Hazırlıklar ve Ulaşım Bilgileri

Bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek olan Filistin'e destek yürüyüşü için hazırlıklar tamamlandı. Galata Köprüsü ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar yürüyüş süresince trafiğe kapatıldı. Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendiriliyor. Galata Köprüsü'ne ulaşım, İstanbul'un birçok ilçesinden ring araçlarıyla sağlanıyor.



