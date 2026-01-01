Ankara yeni yıla kar yağışıyla girdi!
Başkent Ankara'da yılın ilk saatlerinde etkili olan kar yağışı, Anıtkabir ve Kızılay gibi önemli noktaları beyaza bürüdü.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Ocak 2026 07:34, Son Güncelleme : 01 Ocak 2026 07:36
Başkentte yeni yılın ilk saatleri ile kar yağışı etkili oldu.
Ankara, yeni yıla kar yağışı ile başladı. Gece saatlerinde başlayan yağış, kent genelinde etkili oldu.
Şehrin simge yapılarından Anıtkabir, Ankara Kalesi, Ulus Atatürk Heykeli, Kızılay meydanı gibi yerler beyaza bürünürken kartpostallık görüntüler çıkardı.
Kar yağışı sonrasında belediye ekipleri yol küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre Ankara'da kar yağışı öğle saatlerinde de devam edecek.