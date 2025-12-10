İzmir'de CHP'li belediyelerde işçilerin eylemi sürüyor
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Adli emanet soruşturmasında gözaltı sayısı 12'ye çıktı

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosundaki hırsızlık soruşturmasında 2 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 12'ye yükseldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Aralık 2025 11:34, Son Güncelleme : 10 Aralık 2025 11:34
Yazdır
Adli emanet soruşturmasında gözaltı sayısı 12'ye çıktı

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, emanet bürosundaki kasalardan yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalınmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda polis ekiplerince 2 şüpheli daha gözaltına alınırken, şüpheli sayısı 12'ye yükseldi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor.

Ne olmuştu?

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosu'nda çalışan kadrolu işçi E.T'nin uzun zamandır işe gelmemesi üzerine 1 Aralık'ta durumdan şüphelenen sorumlu Cumhuriyet savcısı, emanet memuru K.D.'ye kasaları açtırmıştı.

Kasaların boş olduğunun anlaşılması üzerine yapılan incelemede, soruşturma ve kovuşturma dosyalarına ait yaklaşık 50 kilogram gümüş ve yaklaşık 25 kilogram altının kayıp olduğu belirlenmişti.

Araştırmada, E.T.'nin karısı ve çocuklarıyla 19 Kasım'da uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye kaçtığı tespit edilmişti. Şüpheli ile eşi E.T. hakkında yakalama kararı çıkarılmış, kasalardan sorumlu olan K.D. gözaltına alınmıştı.

Büroda çalışan E.T.'nin adli emanette bulunan altın ve gümüşü tek seferde market arabasıyla çıkardığı belirlenmişti.

Şüpheli K.D. ise emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edilmişti.

Savcılıkça ifadesi alınan ve tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderilen K.D. "zimmet" suçundan tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında, polis ekiplerince belirlenen 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, firari şüpheli E.T.'nin kayınpederi, kayınvalidesi ve kayınbiraderinin yanı sıra çalınan altınların yüklendiği araçta bulunduğu kamera kayıtlarından tespit edilen şüphelilerden 1'i ile altınların bir kısmını almak için gelen başka bir kişinin de aralarında bulunduğu 10 zanlının yakalandığı bilgisine ulaşılmıştı.

Soruşturmada, faillerle organize ve planlı şekilde hareket ettiği belirlenen diğer şüphelileri tespit etmek için çalışmaların sürdüğü kaydedilmişti.

