Adana'da minibüs sulama kanalına devrildi
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün sulama kanalına devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Aralık 2025 09:06, Son Güncelleme : 10 Aralık 2025 09:07
Irmakbaşı Mahallesi'nde sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen tarım işçilerini taşıyan minibüs, kontrolden çıkarak sulama kanalına devrildi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Araçtan çıkarılan 18 yaralı, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Ekipler, kazayla ilgili inceleme başlattı.