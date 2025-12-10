Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünden:

RESMİ İLAN VE REKLAM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 1/2/2023 tarihli ve 32091 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"d) Doğrudan trafik: İnternet haber sitesinin alan adının herhangi bir yönlendirme olmaksızın doğrudan internet tarayıcısına yazılmasıyla veya arama motorları üzerinden yapılan arama sonucunda kullanıcının doğrudan ana sayfayı ziyaret etmesi durumunda oluşan trafiği,"

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "zamanında" ibaresi "peşin olarak" şeklinde, üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(3) Sorumlu müdür istisna olmak üzere diğer fikir işçileri, aynı il ve komşu illerin mülki sınırları içerisinde kalmak suretiyle, gazete veya internet haber sitesinin yayın veya kontenjan yerinin bulunduğu yerle ikamet ettiği yer arasındaki uzaklık ile toplu ulaşım imkanları da dikkate alınarak, yayın veya kontenjan yerinin dışında ikamet edebilirler. Bu gibi durumlarda, görevin maksada uygun ve sürekli şekilde yerine getirilmesinin imkan dahilinde olup olmadığına Kurum tarafından karar verilir. Yaygın gazetelerde en fazla dört fikir işçisi; internet haber sitelerinin, Genel Kategoride bulunanlarda en fazla on, 1. ve 2. Kategorilerde bulunanlarda en fazla dört, 3. ve 4. Kategorilerde en fazla iki, 5. Kategorilerde bulunanlarda bir fikir işçisi için kontenjan yerinde ikamet etme şartı aranmaz. İkamet yerinin tespitinde Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) kayıtlarında yer alan birinci ikamet adresi esas alınır."

"(5) Yazar olarak istihdam edilenlerde ikinci fıkranın (d) ve (e) bentlerinde yer alan şartlar aranmaz. Bu fıkra kapsamında istihdam edilenler üçüncü fıkrada yer alan sayıya dahil değildir."

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

"a) Yükseköğretim kurumlarının iletişim fakültelerinden veya diğer fakültelerin iletişimle ilgili bölümlerinin lisans programlarından, iletişim alanında yüksek lisans veya doktora programlarından mezun olmak ya da Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilen eşdeğer diplomaya sahip olmak."

"f) (a) bendinde yer alanların dışındaki fakültelerin lisans programlarından mezun olmak şartıyla basın yayın organlarında fikir işçisi statüsünde en az 9 ay ara vermeden çalışmış olmak ve bu çalışmayı belgelendirmek."

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine "sanat," ibaresinden sonra gelmek üzere "bilim, teknoloji," ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(8) İnternet haber sitelerinin alan adı değişikliğinin, mevcut içerik yönetim sistemi ve içeriklerinin korunarak yapılması gerekir. Bu işlemler sırasında yeni bir internet sitesi oluşturulamaz veya başka bir internet sitesine devir yapılamaz. Yeni alan adı, mevcut internet haber sitesinin ana alan adı olarak tanımlanması zorunludur."

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin dördüncü fıkrasına "değişikliğini" ibaresinden sonra gelmek üzere ", yapılan sözleşme ile birlikte" ibaresi eklenmiş, beşinci fıkrasında yer alan ", yüzölçümü 2,25 metrekareden az olmayan" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "5" ibaresi "7" şeklinde ve "15" ibaresi "20" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin birinci fıkrasına "gereken" ibaresinden sonra gelmek üzere "günlük" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Yüzölçümü en az 3,00 metrekare olan yaygın gazeteler" ibaresi "Yaygın gazeteler" şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasında yer alan "Yüzölçümü en az 2,25 metrekare olan" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin ikinci fıkrasına "günlük asgari tekil ziyaretçi" ibaresinden sonra gelmek üzere ", doğrudan tekil ziyaretçi" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan Tablo-7 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 61 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "%15'inin" ibaresi "%10'unun" şeklinde ve dördüncü fıkrasında yer alan "%5'i" ibaresi "%10'u" şeklinde değiştirilmiş, beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve sekizinci fıkrasına "aracılığıyla" ibaresinden sonra gelmek üzere "üç" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 65 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(3) Bekleme süresini 54 üncü maddenin ikinci fıkrasına göre tamamlayan internet haber siteleri için birinci fıkranın (c) bendi hariç ek gösterge şartları aranmaz."

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 79 uncu maddesinin birinci fıkrasına "sanat," ibaresinden sonra gelmek üzere "bilim, teknoloji," ibaresi eklenmiştir.

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 109 uncu maddesinin başlığı "Bekleme süresinin uzaması, tamamlanması ve sonlandırılması" şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(5) Bekleme süresi başlatılması için talepte bulunan veya başlatılmış olan süreli yayınlarda, 113 üncü maddede yer alan durumların tespit edilmesi halinde, hiç başvuru yapmamış kabul edilerek bekleme süreleri sonlandırılır."

MADDE 16- Bu Yönetmeliğin;

a) 7 nci maddesi 1/1/2026 tarihinde,

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 17- Bu Yönetmelik hükümlerini Basın İlan Kurumu Genel Müdürü yürütür.